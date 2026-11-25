Así como se destapó el inesperado giro con el hombre abatido en el Éxito de Cartagena con toma de rehenes, salió a flote más información sobre los hombres armados que fueron capturados.

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Autoridades revelaron los rostros e identidades de dos secuestradores en el Éxito de Cartagena capturados por el Gaula de la Policía cuando intentaban camuflarse entre los ciudadanos rescatados tras el asalto armado.

Según un informe oficial divulgado por El Tiempo, ambos implicados nacieron en Medellín y participaron activamente en la incursión criminal que mantuvo paralizado el establecimiento comercial durante más de 17 horas.

El primer detenido responde al nombre de Juan Camilo Torres Manco, individuo de 33 años que registra actualmente antecedentes judiciales dentro de un expediente abierto por el delito de hurto en Medellín.

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Por su parte, el segundo capturado fue identificado plenamente como Jhon Albeiro Mejía Blandón, ciudadano de 44 años también oriundo de Medellín, quien ejerce cotidianamente el oficio de mecánico de profesión.

Durante el desenlace operativo en el supermercado cartagenero, ambos sujetos pretendieron evadir el cerco policial mezclándose disimuladamente entre el grupo de víctimas liberadas luego de la prolongada toma armada del almacén.

Sin embargo, los protocolos de verificación biométrica y entrevistas individuales aplicados por unidades especializadas del Gaula permitieron detectar inmediatamente sus verdaderas identidades y evitar que huyeran impunes de la escena.

De este modo, los dos hombres provenientes de la capital antioqueña quedaron bajo custodia judicial inmediata para responder penalmente ante la Fiscalía por los graves delitos cometidos durante el secuestro colectivo registrado en Cartagena.

Cabe recordar que Haider Humberto Muñetón Zapata fue abatido, a pesar de que su esposa lo buscaba sin saber que era uno de los involucrados y no otro de los rehenes en el establecimiento.

Ella supuso que su pareja había entrado para comprar buñuelos, pero horas después de la liberación de las personas detenidas se conoció la realidad acerca del mencionado hombre.

El caso de las personas que estuvieron bajo amenaza de hombres armados durante más de 17 horas en Éxito del sector de La Castellana en Cartagena le dio la vuelta al mundo.

Incluso, necesitó del trabajo articulado entre la Policía y las Fuerzas Militares para lograr resolver una situación que comenzó desde la mañana del martes 24 de noviembre de 2026.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.