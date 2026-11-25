Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, las celebraciones tradicionales siguen siendo relevantes en la vida de la ciudad, tanto para sus habitantes como para los visitantes. Uno de los eventos con mayor tradición en la capital es la Fiesta de Reyes, Magos y Epifanía, que se ha posicionado como un espacio de encuentro, participación y reconocimiento de las costumbres que distingue a la localidad de La Candelaria. De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía Local de La Candelaria, ya se publicaron los resultados del proceso que seleccionó a los participantes que estarán presentes en la edición de 2027 de esta emblemática festividad.

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Según los datos entregados, un total de 148 personas fueron seleccionadas para recibir la asignación de carpas y 22 personas fueron elegidas para ocupar espacios destinados a baños durante la celebración. Estos listados recogen los nombres y productos inscritos, validados en la información oficial difundida por la Alcaldía Local de La Candelaria. La relevancia de este proceso radica en que garantiza la organización y participación plural en los días festivos, elementos esenciales para sostener la tradición viva en el interior de la comunidad.

La Fiesta de Reyes, Magos y Epifanía 2027 se realizará los días 9, 10 y 11 de enero. Durante estos tres días, La Candelaria será el epicentro de la tradición, la gastronomía y las expresiones culturales que caracterizan esta zona de Bogotá. Así lo señaló Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria, quien resaltó en declaraciones sobre la importancia de este evento: "La Fiesta de Reyes, Magos y Epifanía es una de las tradiciones más representativas de La Candelaria. Es un espacio que nos permite encontrarnos alrededor de nuestra cultura, reconocer el trabajo de quienes hacen parte de esta celebración y mantener vivas las costumbres que nos identifican". La mandataria local reafirmó el compromiso institucional de la Alcaldía en el fortalecimiento y la promoción de estos espacios, que permiten conservar la memoria cultural del territorio y proyectarla hacia el futuro.

La Alcaldía Local de La Candelaria invita a la ciudadanía a consultar los listados oficiales de seleccionados y a participar activamente en la celebración. La Fiesta de Reyes, Magos y Epifanía 2027 constituye, según la información brindada por la administración local, una oportunidad para reforzar la identidad y convivir a través de la cultura, integrando familias y visitantes en torno a las costumbres populares que hacen parte del patrimonio de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades culturales ofrece la Fiesta de Reyes, Magos y Epifanía 2027 en La Candelaria?

La Fiesta de Reyes, Magos y Epifanía 2027, de acuerdo con la Alcaldía Local de La Candelaria, reúne una variedad de expresiones culturales tradicionales, incluyendo gastronomía, presentaciones artísticas y muestras de tradiciones populares. Este evento se convierte en un espacio multidisciplinar que integra a los participantes seleccionados, familias y visitantes alrededor de la cultura e identidad local.

¿Cuántas personas fueron seleccionadas para participar en la celebración de la Fiesta de Reyes, Magos y Epifanía 2027?

De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía Local de La Candelaria, para la edición de 2027 de la Fiesta de Reyes, Magos y Epifanía, fueron seleccionadas 148 personas para la asignación de carpas y 22 para baños. Estos participantes fueron elegidos a partir de un proceso público, cuyos resultados están disponibles para consulta por parte de la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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