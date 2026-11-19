Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Tribunal Superior de Ibagué confirmó la condena de 30 meses de prisión contra Andrés Fabián Hurtado, quien fue alcalde de Ibagué, por el delito de peculado por uso. La decisión, reportada por El Nuevo Día, reafirma el fallo que ya había dictado el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos se remontan al 6 de marzo de 2021, cuando Hurtado destinó el estadio Manuel Murillo Toro, que es un bien público, para celebrar de manera privada el cumpleaños de uno de sus hijos. Según las pruebas presentadas en el proceso, durante el evento se organizó un partido de fútbol, en el que participaron menores de edad, hubo una terna arbitral y hasta narración deportiva. Además, la fiesta incluyó una reunión privada en uno de los camerinos del estadio, con decoración especial, alimentos y otros elementos característicos de una celebración de cumpleaños.

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La Fiscalía recopiló videos y testimonios que sirvieron como base para sustentar los cargos. El Tribunal Superior respaldó totalmente la valoración de las pruebas hecha en el juicio de primera instancia. Sostuvo que Hurtado incurrió en peculado por uso, figura penal que se configura cuando un funcionario destina bienes del Estado a fines diferentes de aquellos para los que están asignados, en este caso, una actividad netamente particular y familiar. Así, el estadio Manuel Murillo Toro, tradicionalmente escenario deportivo para actividades de la comunidad ibaguereña, fue epicentro de una polémica judicial que concluyó con la ratificación de la condena contra el exalcalde.

Por ahora, la defensa de Andrés Hurtado anunció su intención de recurrir a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario de casación. Este recurso no constituye una nueva instancia en el proceso ni garantiza el cambio de la condena; más bien, permite que el alto tribunal revise si hubo errores jurídicos en la decisión previa. De acuerdo con lo explicado por El Nuevo Día, si la Corte no admite el recurso, la condena quedará en firme. Por el contrario, si lo admite, analizará los argumentos presentados por la defensa de Hurtado para determinar si se ajustan a derecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado Andrés Hurtado y qué es peculado por uso?

Andrés Hurtado fue condenado por utilizar el estadio Municipal Manuel Murillo Toro, un bien público, para un evento privado: la fiesta de cumpleaños de su hijo. El delito de peculado por uso, de acuerdo con la definición presentada en el proceso, se configura cuando un servidor público usa bienes del Estado para fines distintos a los oficiales, lo que vulnera la confianza en la administración pública.

¿Qué implica el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia?

El recurso de casación que la defensa de Andrés Hurtado presentará ante la Corte Suprema de Justicia es un mecanismo que permite revisar posibles errores jurídicos en las decisiones de las instancias previas, pero no constituye una tercera instancia ni asegura que se revoque la condena. Si la Corte admite el recurso, estudiará los argumentos de la defensa; de lo contrario, la sentencia quedará en firme.

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