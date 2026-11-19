Las autoridades y familiares confirmaron en las últimas horas la liberación de Lizeth Alejandra Castaño, la joven de 19 años que permanecía en cautiverio luego de haber sido secuestrada en una panadería del municipio de Guacarí, en el departamento del Valle del Cauca. De acuerdo con los primeros reportes conocidos tras conocerse el desenlace del caso, la víctima recuperó su libertad después de 23 días de retención y ya se encuentra reunida con sus seres queridos en el municipio de Guadalajara de Buga, donde recibe atención médica para verificar su estado de salud físico y emocional.

Sigue a PULZO en Discover

La noticia fue ratificada públicamente por la alcaldesa de Buga, Karol Martínez, quien acudió a su cuenta oficial en la red social X para expresar su alivio por el regreso sana y salva de la ciudadana oriunda de esa localidad vallecaucana. “Fue liberada la joven bugueña Alejandra Castaño, quien recupera su libertad después de 23 días de secuestro. Damos gracias a Dios porque Alejandra ya se encuentra junto a su familia”, escribió la mandataria local al celebrar el fin de más de tres semanas de incertidumbre para la comunidad de la llamada ‘Ciudad Señora’.

El plagio de Castaño había generado profundo rechazo en el centro del Valle del Cauca debido a la forma en que se produjo el rapto dentro de un establecimiento comercial abierto al público en Guacarí, hecho que motivó el despliegue de operativos de búsqueda y presión institucional en la región durante más de tres semanas. Tras su traslado a un centro asistencial en Buga para los chequeos médicos de rigor, se espera que las autoridades entreguen mayores detalles sobre las circunstancias exactas en las que se produjo su retorno y el avance de las investigaciones para dar con los responsables del secuestro.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.