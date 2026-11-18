Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Juan Salazar Romero, reconocido ganadero y comerciante de 68 años, fue secuestrado en Tamalameque, Cesar, en un hecho que generó conmoción entre los habitantes de la región, según informaron testigos y autoridades locales. El plagio tuvo lugar en la cabecera municipal, frente al establecimiento comercial del propio Salazar Romero, y ocurrió a plena luz del día, en presencia de varias personas.

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De acuerdo con las versiones recogidas por las autoridades, un grupo de hombres armados llegó en una camioneta blanca, descendieron y amenazaron directamente al comerciante. Incluso, algunos de los responsables portaban fusiles, lo que generó un ambiente de temor e hizo que ninguna de las personas presentes pudiera intervenir durante el rapto. La violencia y la intimidación empleadas en el acto impidieron cualquier reacción, facilitando así el secuestro y posterior traslado de Salazar Romero.

La respuesta institucional fue inmediata. Tras la confirmación del hecho, la Gobernación del Cesar, siguiendo instrucciones de la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) de forma permanente. Este mecanismo busca articular las acciones de distintas entidades del Estado para coordinar la búsqueda y agilizar la localización del secuestrado. Paralelamente, fue implementado un Plan Candado en el que participan tanto la Policía como el Ejército, con el propósito de cerrar posibles rutas de escape y avanzar en la identificación de los responsables.

El episodio adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta el antecedente familiar: la hija de la víctima, Yennis Vanessa Salazar Zabaleta, también sufrió un secuestro en 2025 mientras ejercía como personera del municipio. En su caso, la retención se prolongó por más de diez meses y la liberación solo se logró gracias a una compleja operación conjunta entre Fuerza Aeroespacial, Policía y Fiscalía en el marco de la estrategia Thor. Este hecho, igualmente confirmado por las autoridades, mantiene en vilo a la familia, que ahora enfrenta la angustia de revivir una experiencia traumática.

Hasta el momento, las autoridades mantienen las labores de búsqueda activa y han solicitado la colaboración ciudadana, aunque no han revelado detalles sobre el paradero de Juan Salazar Romero ni sobre la identidad de los autores del secuestro. La Gobernación ha reiterado el compromiso institucional de continuar todos los esfuerzos para su liberación.

¿Qué acciones han tomado las autoridades tras el secuestro de Juan Salazar Romero en Tamalameque?

Luego de conocerse el secuestro, las autoridades del Cesar implementaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente y pusieron en marcha el Plan Candado, con la participación de la Policía y el Ejército, para coordinar la búsqueda y tratar de ubicar tanto a la víctima como a los responsables del rapto, según datos entregados por la Gobernación del Cesar.

¿Quién es Yennis Vanessa Salazar Zabaleta y por qué su historia es relevante en este caso?

Yennis Vanessa Salazar Zabaleta es la hija de Juan Salazar Romero, quien fue secuestrada en 2025 cuando era personera de Tamalameque. Su caso es relevante porque permaneció más de diez meses en cautiverio y fue rescatada en una operación conjunta de la Fuerza Aeroespacial, Policía y Fiscalía, lo que añade preocupación a la situación actual de su padre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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