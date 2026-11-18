Por: Caracol TV

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La presencia de hipopótamos en las carreteras de Antioquia volvió a ser noticia tras un reciente incidente captado en video, que puso sobre la mesa nuevamente la preocupación por la seguridad vial en la autopista Medellín-Bogotá. De acuerdo con lo registrado por plataformas digitales, cuatro ejemplares de estos grandes mamíferos cruzaron de manera repentina la calzada, a la altura del corregimiento Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo, una zona muy cercana al reconocido sitio turístico Hacienda Nápoles. En las imágenes puede verse cómo, mientras un automóvil particular y una tractomula transitan por el sector, los hipopótamos irrumpen en la vía y obligan al conductor del vehículo de carga pesada a frenar de emergencia para evitar una colisión de consecuencias potencialmente fatales.

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El desenlace del evento fue favorable, pues tras la maniobra del conductor la manada de animales logró completar su trayecto sin que se presentara un accidente. Sin embargo, no es la primera vez que se reporta una situación similar en este corredor vial, por donde circulan cada día numerosos vehículos de carga, buses de pasajeros y automóviles particulares. Según el video difundido por MiOriente, el riesgo asociado a la presencia de hipopótamos se incrementa especialmente en la noche, cuando la visibilidad es reducida y el peligro de un accidente mayor se incrementa.

El temor entre los habitantes y transeúntes de la región es comprensible, ya que un hipopótamo adulto puede superar fácilmente la tonelada de peso, lo que implica un enorme riesgo para los ocupantes de cualquier tipo de vehículo que pudiera impactar con uno de estos animales. Además, su frecuente desplazamiento por zonas rurales y rutas vehiculares mantiene en permanente estado de alerta a las comunidades y autoridades del Magdalena Medio antioqueño.

En respuesta a la expansión poblacional de los hipopótamos, las autoridades ambientales de la región han intensificado labores de rastreo para ubicar los grupos y definir si permanecen de manera estable en estos territorios. A propósito del fin de semana festivo y los desplazamientos nocturnos, estas entidades hicieron un llamado a los conductores para extremar precauciones en el tramo entre Doradal y Puerto Triunfo: reducir la velocidad, mantener distancia con otros vehículos, observar los costados de la vía y, ante la presencia de estos animales, detener el vehículo a una distancia prudente sin intentar acercarse o espantarlos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay hipopótamos en la autopista Medellín-Bogotá cerca de Doradal y Puerto Triunfo?

La aparición de hipopótamos en la autopista Medellín-Bogotá, especialmente cerca de Doradal y Puerto Triunfo, no es un hecho aislado. De acuerdo con lo expuesto en los reportes y videos, estos animales transitan libremente por el Magdalena Medio antioqueño, una zona en la que su presencia ha ido en aumento y que corresponde a inmediaciones de la Hacienda Nápoles. El desplazamiento de los hipopótamos suele ser frecuente en áreas rurales y, por la cercanía de carreteras, representa un grave riesgo para los vehículos.

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades para evitar accidentes con hipopótamos en vías de Antioquia?

Las autoridades ambientales de Antioquia han solicitado a los conductores que recorran el tramo entre Doradal y Puerto Triunfo disminuir la velocidad, mantener una distancia segura con otros vehículos y vigilar los costados de la carretera. Si se observa la presencia de hipopótamos, las recomendaciones indican detener el vehículo a una distancia segura, no tratar de espantarlos ni acercarse. Estas medidas buscan minimizar los peligros para conductores, pasajeros y los propios animales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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