Por: Caracol TV

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La búsqueda de cuatro integrantes de una familia indígena wayúu continúa en aguas de la Alta Guajira, luego del naufragio de una lancha en la que se movilizaban 13 personas. La embarcación fue sorprendida por un intenso oleaje, situación que provocó la emergencia y dejó a varios de sus ocupantes desaparecidos.

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En su más reciente reporte para Noticias Caracol, el periodista Johnner Alvarado Muñoz, desde Riohacha, informó que, según el balance entregado por la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Uribia, al menos nueve personas habían sido rescatadas. Entre ellas se encontraba el cuerpo de un menor de edad.

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Sin embargo, de acuerdo con la información entregada por familiares de los afectados al periodista, cuatro personas siguen desaparecidas: dos adultos y dos menores de edad. La familia continúa pendiente de las labores de búsqueda y mantiene la esperanza de encontrarlos con vida.

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Las labores de búsqueda se han intensificado con el apoyo de pescadores de la zona, aeronaves de la Armada Nacional y unidades del servicio de Guardacostas, que iniciaron recorridos por diferentes sectores costeros de la Alta Guajira. No obstante, las condiciones marítimas han dificultado el desarrollo de los operativos. Por lo que las actividades tuvieron que suspenderse temporalmente debido al fuerte oleaje que todavía se presenta en el área.

Ante estos hechos, durante la tarde de este 17 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció. “No vamos a escatimar esfuerzos para encontrar a nuestros compatriotas y lograr que regresen sanos y salvos al seno de sus hogares. Toda mi solidaridad con las familias de las víctimas y de quienes aún permanecen desaparecidos. Seguimos trabajando sin descanso”.

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Por su parte, la Armada de Colombia informó en la tarde que una aeronave del Grupo Aeronaval del Caribe sobrevolaba el área de la emergencia para reforzar las labores de búsqueda y rescate. La institución precisó que a bordo viajaba un familiar de los afectados para intensificar la búsqueda de las cuatro personas que, según esa actualización, aún no han sido ubicadas.

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