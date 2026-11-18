Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá mantiene una ofensiva constante en contra del hurto y la comercialización de dispositivos electrónicos de dudosa procedencia. De acuerdo con información oficial citada por la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad, recientes operativos realizados en diferentes sectores comerciales de la ciudad han sacado a la luz prácticas cada vez más ingeniosas para ocultar equipos hurtados. En uno de los hallazgos más reveladores, durante una intervención efectuada en San Victorino, específicamente en la calle 13, funcionarios encontraron un hueco en el techo de uno de los establecimientos, el cual operaba como una especie de 'caleta' para esconder celulares. Los investigadores de la SIJIN recuperaron allí 23 celulares, de los cuales nueve ya tenían reporte de hurto.

Sigue a PULZO en Discover

La lucha contra el crimen hace parte del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ), con el propósito de reducir las rentas criminales en Bogotá. Las recientes actividades derivaron en la incautación de 156 celulares y 22 computadores, totalizando 178 dispositivos. Además, ocho establecimientos resultaron sellados. En la misma zona de la calle 13, otro local intervenido ya había sido objeto de operativos promovidos por el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, y el secretario de Seguridad, César Restrepo. Allí, tras investigaciones y seguimientos, se identificó la posible venta irregular de dispositivos; aunque el lugar estaba vacío al momento del operativo, los investigadores recuperaron 15 dispositivos electrónicos y procedieron a sellar el establecimiento, y en total se incautaron 70 equipos en ese sector.

La ofensiva también abarcó la zona de tolerancia de la localidad de Santa Fe, donde las inspecciones permitieron recuperar cinco dispositivos reportados como hurtados y una decena manipulados. En total, en esta zona se retiraron 60 celulares susceptibles de haber sido comercializados de manera irregular. En El Lago, las autoridades lograron incautar 18 celulares cuya procedencia no pudo ser comprobada, y como resultado, siete establecimientos comerciales fueron sellados. Por su parte, en el sector de Las Nieves se incautaron 12 computadores sospechosos de no tener origen lícito. Finalmente, en un casino ilegal del barrio Santa Fe, se recuperaron ocho celulares durante las inspecciones.

La Secretaría de Seguridad destacó, a través de su cuenta oficial, la importancia de no adquirir equipos hurtados y recordó que incurrir en la compra de estos puede llevar a responder por el delito de receptación. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a denunciar estos hechos a través de la Línea de Emergencias 123, ya que la participación de los habitantes es fundamental para alcanzar investigativas exitosas y lograr que Bogotá camine con mayor seguridad.

¿Qué resultados han tenido los operativos contra la venta de celulares hurtados en Bogotá?

En los operativos realizados recientemente, según información de la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad, las autoridades incautaron 156 celulares y 22 computadores, sellaron ocho establecimientos y lograron descubrir diversas formas de ocultamiento de equipos, lo que demuestra la efectividad de la estrategia en la lucha contra la comercialización ilegal.

¿Qué es el Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ) en Bogotá?

El Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ) es una estrategia orientada a combatir delitos y reducir las rentas criminales en Bogotá, mediante acciones coordinadas que atacan la comercialización ilegal de dispositivos y facilitan el cierre de redes dedicadas al hurto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z