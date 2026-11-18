Las piezas que conectan la muerte de Alicia Graham Sardi en 2021 con el doble homicidio de su hija y otra menor mediante frambuesas envenenadas con talio en abril de 2025 quedaron al descubierto tras las revelaciones entregadas por David Espinosa, apoderado de Cristina y Carlos Graham Sardi, a la Unidad Investigativa de El Tiempo. El jurista explicó que aunque desde mediados del año pasado la familia venía pidiendo revisar la intoxicación que sufrió su hermana entre 2020 y 2021, solo en marzo de 2026 radicaron una denuncia independiente con los resultados de una investigación privada, solicitando indagar si su esposo, el banquero Juan De Bedout, tuvo alguna responsabilidad en la exposición intencional al metal pesado que figuraba en los exámenes de laboratorio al momento de su deceso, pese a que su fallecimiento fue certificado como producto de un cáncer fulminante y su cuerpo fue cremado sin abrirse averiguación alguna.

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De acuerdo con Espinosa, la decisión de tramitar un expediente separado obedeció a una medida elemental de protección probatoria, dado que De Bedout figura acreditado como víctima en el proceso por el crimen de su hija y en esa calidad podía conocer de manera anticipada los testimonios recolectados en su contra. Dentro de esas entrevistas privadas surgieron relatos sobre una profunda conflictividad conyugal y presiones constantes para disolver el matrimonio, situación que dio un giro abrupto cuando la mujer fijó condiciones patrimoniales: “Que se obtuvieron manifestaciones de personas que decían haber recibido directamente de Alicia información en el sentido de que Juan De Bedout presionaba mucho a Alicia para que se separaran, pero de manera recurrente e insistente y que Alicia estaba muy temerosa de separarse porque no sabía qué iba a hacer de su vida sin el apoyo económico de Juan hasta que llegó al límite y le dijo listo, perfecto, si usted quiere que nos separemos vamos a separarnos, pero tenemos que hacer una partición de los bienes por mitades y que en ese momento Juan De Bedout no volvió a hablar del divorcio”, detalló el abogado.

A este cuadro familiar se sumó la contradicción alrededor de la relación extramatrimonial sostenida entre De Bedout y Zulma Guzmán, empresaria señalada por la Fiscalía como autora del crimen de las niñas y en cuyo casillero del club El Nogal se hallaron el disfraz usado para entregar las frambuesas, guantes de látex, crema para quemaduras, etiquetas falsas de domicilios y muestras de talio; mientras Guzmán sostuvo que el vínculo sentimental duró más de seis años, el banquero aseguró que fue esporádico y reducido a un par de encuentros. Para la representación de los hermanos Graham, el hecho de que el esposo mantuviera un nexo con la persona que poseía acceso directo al veneno amerita una verificación rigurosa del Estado, pues como resumió el jurista sobre el sentir de sus clientes al descubrir la causa de muerte de su sobrina, “no puede haber tanta coincidencia en esta vida de que dos personas de una familia sean envenenadas con talio”.

Pese a la gravedad de los indicios recopilados, Espinosa fue enfático en rechazar la reciente filtración de la denuncia a los medios tras ocho meses de reserva, advirtiendo que ese hecho vulnera garantías fundamentales y expone a los declarantes a posibles presiones: “En este caso, esta filtración está afectando la presunción de inocencia de la que debe gozar Juan De Bedout como cualquier procesado”. Finalmente, frente a la posibilidad de obtener información directamente de Zulma Guzmán, el penalista descartó de plano cualquier preacuerdo o principio de oportunidad debido a la prohibición legal derivada de tratarse de homicidios contra menores de edad, aunque instó al ente acusador a interrogarla formalmente con la expectativa de que, “en un destello de sensatez y de humanidad decida contar lo que sabe”.

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