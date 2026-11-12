Juan De Bedout quedó en el centro de una nueva controversia por el caso de envenenamiento con talio que terminó con la muerte de su esposa, Alicia Graham. Luego de conocerse una denuncia que lo señala por su presunta relación con el crimen, su abogado, Fabio Humar, salió a pronunciarse y anticipó cuál será la postura de su defendido frente a las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

“Mi cliente, Juan De Bedout, ofrecerá toda la información que la Fiscalía requiera”, expresó el penalista a través de sus redes sociales, en una declaración con la que respondió a los señalamientos conocidos alrededor del caso.

El pronunciamiento se conoció después de que familiares de Alicia Graham presentaran una denuncia penal ante la Fiscalía contra De Bedout, en la que piden investigar su posible responsabilidad en la muerte de la mujer, ocurrida el 17 de agosto de 2021 en Bogotá. La hipótesis que exponen es que Graham habría sido envenenada con talio.

Lee También

#Atención | “Mi cliente, Juan De Bedout, ofrecerá toda la información que la Fiscalía requiera”, señaló el abogado Fabio Humar (@HumarFabio), tras conocerse la denuncia por su presunta relación con el envenenamiento con talio de su esposa, Alicia Graham. Vía: @JennyAngaritaG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 12, 2026

En el documento, los denunciantes sostienen que existen elementos que ameritan revisar las circunstancias del fallecimiento. Entre ellos mencionan un examen de orina de 24 horas, practicado el 3 de agosto de 2021, que habría registrado una concentración de talio de 672,9 microgramos por litro. Según la denuncia, el resultado fue remitido a la institución médica tres días antes de la muerte de Graham, pero no habría aparecido en la historia clínica entregada a sus familiares.

Otro de los puntos expuestos tiene que ver con las decisiones médicas durante los últimos días de vida de la mujer. Los familiares señalaron que una internista había solicitado contramuestras para confirmar el diagnóstico toxicológico, pero, según su versión, De Bedout habría pedido cambiar a la profesional porque quería “seguir con la teoría del talio”. Para respaldar sus señalamientos, entregaron conversaciones, audios, documentos clínicos y material audiovisual a la Fiscalía.

El caso tiene un elemento adicional que complica el esclarecimiento de lo ocurrido: los restos de Alicia Graham fueron cremados después de que su muerte se atribuyera inicialmente a causas naturales. Por esa razón, actualmente no sería posible practicar una necropsia para establecer físicamente si existió una intoxicación con talio, según el reporte de Pulzo.

Por ahora, la Fiscalía deberá examinar los elementos entregados por los familiares y establecer si existen méritos para atribuir alguna responsabilidad penal a De Bedout. Mientras tanto, su abogado aseguró que su cliente está dispuesto a entregar la información que le soliciten las autoridades.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.