Entre los casos de muertes de menores en Colombia, hubo un nuevo giro en uno de los más controversiales recientemente en el territorio nacional.

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La comparecencia judicial en contra de Zulma Guzmán quedó frustrada luego de confirmarse su inasistencia virtual a la audiencia de formalización de cargos por el letal envenenamiento de dos menores en Bogotá.

La Fiscalía esperaba conectar a la sospechosa de manera virtual para acusarla formalmente, pero la sindicada continúa recluida en un centro hospitalario ubicado en Reino Unido.

La tragedia ocurrió en abril del año pasado mediante un envío a domicilio consistente en un recipiente con frambuesas congeladas entregado en la residencia de una de las afectadas.

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El paquete arribó como un supuesto obsequio rotulado hacia otro destinatario; sin embargo, las niñas y otros acompañantes ingirieron los frutos durante una reunión familiar en el predio.

Las pericias forenses revelaron que la fruta contenía talio, una sustancia metálica imperceptible que desencadenó deterioros orgánicos fulminantes en los pacientes expuestos al peligroso químico suministrado en el postre.

A causa de las complejas complicaciones toxicológicas, las víctimas ingresaron de urgencia a la Fundación Santa Fe, instalación médica capitalina donde los especialistas no pudieron salvarles la existencia.

El reporte pericial confirmó que la ingesta fatal de talio causó el deceso de ambas menores y provocó afectaciones médicas graves a otras dos personas presentes durante el fatídico consumo.

Los agentes de Interpol localizaron posteriormente a la procesada en suelo inglés, luego de auxiliarla cuando saltó a las aguas del río Támesis en un confuso incidente de rescate.

Tras esa intervención policial, las autoridades internacionales remitieron a la investigada hacia una institución asistencial para atender su salud y garantizar el trámite de extradición requerido por Colombia.

La Fiscalía General postergó la formulación de cargos ante la ausencia de Guzmán en la sala virtual, dejando la diligencia a la espera de una nueva fecha judicial.

¿Cómo es el caso de Zulma Guzmán por muerte de niñas con talio?

El proceso penal contra Zulma Guzmán conmocionó al país tras revelarse los pormenores del envenenamiento con talio que cobró la vida de dos niñas en Bogotá.

Los hechos ocurrieron cuando un mensajero entregó un paquete con frambuesas congeladas en un apartamento residencial, presentado falsamente como un detalle familiar para los habitantes del inmueble.

Las menores de edad consumieron los frutos durante una reunión doméstica, desconociendo que el alimento contenía altas concentraciones del peligroso metal pesado, carente de olor perceptible.

Pocas horas después de la ingesta, las víctimas manifestaron dolores estomacales agudos, debilidad motriz extrema y fallas orgánicas múltiples que motivaron su traslado inmediato hacia centros asistenciales especializados.

Pese a los intensos esfuerzos médicos desplegados en la Fundación Santa Fe, ambas pacientes fallecieron como consecuencia directa de la severa toxicidad sistémica provocada por la sustancia química.

Otras dos personas adultas que compartieron la preparación repostera también sufrieron afectaciones clínicas considerables, logrando sobrevivir tras prolongados tratamientos de desintoxicación hospitalaria bajo vigilancia médica continua.

Las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación individualizaron a Zulma Guzmán como la principal sospechosa de planear el envío mortal, vinculándola formalmente a la investigación penal.

Tras la tragedia, la presunta agresora viajó hacia territorio europeo para evadir los requerimientos judiciales, lo que motivó la expedición urgente de una circular roja de Interpol.

Las autoridades británicas localizaron a la sindicada en Londres luego de rescatarla en las aguas del río Támesis, internándola de inmediato en un centro asistencial bajo custodia.

El ente acusador colombiano formalizó la solicitud de extradición internacional para que la imputada comparezca ante los estrados capitalinos por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.

El despacho judicial correspondiente adelanta los trámites diplomáticos pertinentes con el Reino Unido para garantizar el juzgamiento de este lamentable crimen que sacudió la tranquilidad ciudadana.

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