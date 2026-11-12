Dos funcionarios adscritos a la Fiscalía General de la Nación recuperaron su libertad este jueves tras permanecer más de un año bajo el poder de la guerrilla del Eln.
El grupo armado ilegal ejecutó la entrega humanitaria en el departamento de Arauca, poniendo fin a un prolongado cautiverio que mantenía en vilo a sus familiares y compañeros institucionales.
Los investigadores judiciales habían perdido su libertad el 8 de mayo de 2025, cuando hombres armados interceptaron su desplazamiento terrestre sobre el corredor vial que comunica los municipios de Fortul y Arauquita.
Durante más de 18 meses, el ente acusador y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron pruebas de supervivencia y el respeto inmediato por la integridad física de ambos servidores públicos.
Con este desenlace confirmado este jueves, las autoridades competentes activaron los protocolos médicos y administrativos correspondientes para garantizar el reencuentro seguro de los dos agentes con sus núcleos familiares.
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