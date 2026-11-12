Dos funcionarios adscritos a la Fiscalía General de la Nación recuperaron su libertad este jueves tras permanecer más de un año bajo el poder de la guerrilla del Eln.

Sigue a PULZO en Discover

El grupo armado ilegal ejecutó la entrega humanitaria en el departamento de Arauca, poniendo fin a un prolongado cautiverio que mantenía en vilo a sus familiares y compañeros institucionales.

Los investigadores judiciales habían perdido su libertad el 8 de mayo de 2025, cuando hombres armados interceptaron su desplazamiento terrestre sobre el corredor vial que comunica los municipios de Fortul y Arauquita.

Durante más de 18 meses, el ente acusador y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron pruebas de supervivencia y el respeto inmediato por la integridad física de ambos servidores públicos.

Lee También

Con este desenlace confirmado este jueves, las autoridades competentes activaron los protocolos médicos y administrativos correspondientes para garantizar el reencuentro seguro de los dos agentes con sus núcleos familiares.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.