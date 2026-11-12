La búsqueda de Nancy Gómez, gestora social de Uribia y esposa del alcalde Jaime Luis Buitrago, mantiene en alerta a las autoridades de La Guajira. A la recompensa de hasta 300 millones de pesos anunciada para obtener información sobre su paradero se suma un temor que preocupa especialmente a los organismos de seguridad: que los responsables la hayan llevado hacia territorio venezolano.

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La mujer fue secuestrada durante la mañana del miércoles 11 de noviembre, cuando se dirigía a un gimnasio en Uribia. Según la información conocida por las autoridades, fue interceptada por hombres armados que se movilizaban en varios vehículos. Desde que se reportó el hecho, la Policía y el Ejército pusieron en marcha operaciones para localizarla y conseguir su liberación.

La Gobernación de La Guajira confirmó el ofrecimiento de hasta 300 millones de pesos para quienes suministren información veraz, oportuna y efectiva que permita encontrar a Nancy. El anuncio fue realizado por el gobernador Jairo Aguilar, quien coordinó las acciones con el Gobierno Nacional y los grupos especializados en la lucha contra el secuestro, el cual habría sido cometido por el Eln.

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Una de las principales preocupaciones durante la búsqueda está relacionada con la ubicación geográfica de Uribia y su cercanía con la frontera venezolana. El secretario de Gobierno de La Guajira, Alberto Mario Cuan, explicó que las condiciones de la zona rural y los antecedentes de otros hechos delictivos en la región mantienen encendida esa alerta.

En declaraciones a Blu Radio, el funcionario reconoció que existe temor de que los secuestradores hayan llevado a la gestora social hacia el vecino país. Según explicó, en esa zona se han presentado situaciones en las que los responsables de actividades criminales cruzan la frontera después de cometer los delitos.

“Eso es lo que tememos, porque eso es lo que transcurre normalmente en esta zona del país cuando están hurtando los vehículos, cuando llegan a hacer estos actos delictivos, van y se esconden inmediatamente en el territorio venezolano”, señaló Cuan.

La posibilidad representa una dificultad adicional para las autoridades colombianas, pues cualquier operación en territorio extranjero requiere coordinación con las instituciones venezolanas.

Por esa razón, el despliegue de seguridad también contempla vigilancia sobre los corredores que conducen hacia la frontera y, de acuerdo, con Blu Radio, el Ministerio de Defensa pidió ayuda a Estados Unidos para determinar si Gómez fue llevada a ese país.

Así ocurrió el secuestro de la gestora social de Uribia

De acuerdo con los primeros reportes, Nancy Gómez fue interceptada alrededor de las 6:10 de la mañana del 11 de noviembre, cuando se encontraba cerca de un gimnasio al que acostumbraba asistir. La mujer estaba acompañada por una amiga y, según la información divulgada por medios de comunicación, fue abordada por varios hombres armados.

Noticias RCN informó que el alcalde Jaime Luis Buitrago y su esposa habían recibido amenazas y extorsiones desde hacía más de un año. El secretario de Gobierno municipal, René Alberto Lindarte, señaló que esos hechos ya habían sido puestos en conocimiento de la Fiscalía y que también se habían solicitado estudios de riesgo ante la Unidad Nacional de Protección.

Otro aspecto que hace parte de las primeras indagaciones tiene que ver con el esquema de seguridad de Nancy. Cuan explicó a Blu Radio que, según la información preliminar, la mujer habría salido caminando hacia el gimnasio sin esperar el vehículo que la transportaba junto con su equipo de protección.

Las autoridades también revisan registros de cámaras de seguridad para establecer las características de los automotores que habrían participado en el recorrido de los secuestradores. El secretario indicó que esos elementos han permitido obtener información útil, aunque evitó revelar detalles para no afectar las operaciones.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.