La construcción de la primera línea del metro de Bogotá enfrenta nuevos cuestionamientos por la disponibilidad de mano de obra y el cumplimiento de los tiempos previstos.

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En ese sentido, la Contraloría General de la República advirtió que el concesionario encargado del proyecto tendría un déficit de aproximadamente 1.500 trabajadores, situación que podría llevarlo a buscar personal en China.

La alerta también pone el foco en el costo que tendría esa alternativa. Según la información entregada por el organismo de control, el traslado de los trabajadores desde ese país representaría un gasto cercano a los 10 millones de dólares para el concesionario Metro Línea 1, encargado de ejecutar la obra.

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El señalamiento se conoce mientras el proyecto continúa avanzando, aunque todavía tiene actividades pendientes en varios frentes. La Contraloría llamó la atención sobre las dificultades que se presentan en componentes necesarios para completar la infraestructura y preparar el sistema para su funcionamiento.

El panorama resulta llamativo porque el avance reportado de la obra contratada alcanza el 84,68 %. Sin embargo, ese porcentaje no significa que todos los trabajos marchen al mismo ritmo ni que estén resueltas las necesidades de personal para cumplir con las actividades que faltan.

#JUSTICIA La Contraloría General de la Nación lanzó una alerta sobre el déficit de 1.500 trabajadores y retrasos en la Primera Línea del Metro de Bogotá, donde indica que el Concesionario encargado de la obra, traería a estas personas desde China a un costo cercano a los 10 millones de dólares. El ministerio público aseguró que también se registran retrasos en estaciones, sistemas y malla vial, pese al avance reportado del 84,68 % de la obra contratada. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 12, 2026

Contraloría alertó por retrasos en estaciones, sistemas y malla vial

Entre los puntos que preocupan al organismo de control están las demoras en la construcción de estaciones, la instalación de sistemas y equipos, y las intervenciones relacionadas con la malla vial. Estos componentes hacen parte de las obras necesarias para completar la Primera Línea y permitir que el servicio pueda entrar en funcionamiento.

La situación adquiere importancia porque los trabajos deben avanzar de manera coordinada. Las estaciones, por ejemplo, requieren que se completen las obras civiles para continuar con la instalación de equipos y sistemas que permitirán operar el metro.

Por esa razón, la Contraloría advirtió que el avance general del proyecto debe analizarse junto con el estado de cada uno de sus componentes. Aunque la ejecución reportada se acerca al 85 %, las demoras en determinados frentes y la falta de trabajadores plantean desafíos para el cumplimiento de las obligaciones del concesionario.

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