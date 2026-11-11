El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio detalles de las fechas claves para el sistema de transporte y señaló que dejará la línea 2 adjudicada antes de entregar el mandato.

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“Nosotros prevemos que en febrero se entreguen las propuestas y que, antes de que termine el primer semestre de 2027, quede adjudicada la segunda línea del Metro de Bogotá. También esperamos dejar adjudicada la extensión de la línea 1 del Metro hasta la calle 100”, detalló en Blu Radio.

El alcalde de Bogotá se refirió al avance de la construcción de la Primera Línea del Metro y aseguró que el proyecto mantiene el cronograma previsto, aunque reconoció que se necesitan más trabajadores para acelerar las obras durante su etapa final.

En entrevista con Blu Radio, el mandatario señaló que el consorcio chino debe reforzar su personal con alrededor de 3.000 trabajadores adicionales para recuperar tiempo y avanzar especialmente en los acabados del viaducto y las estaciones.

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Galán explicó que la obra entró en su recta final y que, además de acelerar los trabajos, es necesario garantizar que los componentes del sistema se integren en el orden establecido. También indicó que buscará llegar a un acuerdo con la gerencia del consorcio para concretar la contratación de más personal.

Sobre las fechas de entrega, el alcalde afirmó que el proyecto todavía está a tiempo de cumplir los compromisos contractuales. La meta es iniciar la marcha blanca en septiembre de 2027 y comenzar la operación comercial en marzo de 2028.

Sin embargo, reconoció que algunas estaciones podrían presentar retrasos de días o semanas en su entrada en funcionamiento.

Aclaró que ese escenario no debería afectar la puesta en marcha del sistema completo, que deberá comenzar a operar en la fecha prevista.

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