Por: Portal Bogotá

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El sur de Bogotá recibe un impulso significativo en materia de movilidad gracias a la reciente habilitación de un tramo de la avenida Las Torres, en intersección con la avenida Bosa. De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), esta obra facilitará el flujo vehicular entre la capital y el municipio de Soacha, ofreciendo otra alternativa para los residentes que diariamente transitan por la autopista Sur, conocida por sus constantes congestiones.

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El tramo abierto de la avenida Las Torres conecta importantes sectores residenciales y comerciales en el límite sur de Bogotá. Específicamente, abarca la carrera 77J, entre la calle 65 sur y la avenida Bosa, también identificada como calle 59 sur. Según lo expuesto por Orlando Molano, director del IDU, la vía cuenta con doble calzada y doble carril en cada sentido, lo que representa una mejora considerable en la capacidad de desplazamiento. Además, se implementará un plan de manejo de tránsito para organizar los desvíos y minimizar inconvenientes durante la adaptación de los usuarios a esta nueva infraestructura.

Este avance hace parte de un proyecto más amplio que prevé la conexión de la avenida Las Torres con los nuevos puentes vehiculares, ramales y ciclopuentes planeados en la intersección de la avenida Bosa con la autopista Sur. El objetivo es aliviar la presión que soporta diariamente la autopista Sur, brindando alternativas para el ingreso y salida de Bogotá, y mejorando la calidad de vida tanto de bogotanos como de habitantes de Soacha que dependen de este corredor vial.

No obstante, el director del IDU aclaró que aún resta un segmento por construir debido a interferencias con redes de servicios públicos y al plan de manejo de tránsito. Se espera que en la semana siguiente inicien estos trabajos, los cuales podrían extenderse por dos a dos meses y medio, completando así la extensión proyectada de la obra. Esto fue comunicado también en la red social X del IDU, donde enfatizaron la importancia de este desarrollo para la movilidad del sur de la ciudad.

La apertura de la avenida Las Torres representa una apuesta no solo por mejorar el flujo vehicular sino también la seguridad y el bienestar de la comunidad, ofreciendo una alternativa más eficiente y segura a quienes diariamente cruzan la frontera entre Bogotá y Soacha, según información oficial aportada por el Instituto de Desarrollo Urbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda la habilitación de la avenida Las Torres a descongestionar la autopista Sur?

La nueva conexión de la avenida Las Torres permite desviar parte del tráfico que usualmente utiliza la autopista Sur, brindando una ruta alterna más rápida entre Bogotá y Soacha. Esto ayuda a descongestionar la autopista Sur, especialmente durante las horas pico, al distribuir mejor el flujo vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento en esta zona.

¿Qué características tiene el tramo habilitado de la avenida Las Torres en el sur de Bogotá?

De acuerdo con datos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el tramo de la avenida Las Torres recientemente habilitado cuenta con doble calzada y doble carril en cada sentido. Su localización estratégica conecta la carrera 77J entre la calle 65 sur y la avenida Bosa, facilitando el acceso tanto a sectores residenciales como comerciales y mejorando la movilidad en el sur de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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