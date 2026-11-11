Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El miércoles 18 de noviembre de 2026 se llevará a cabo en Bogotá una actividad gratuita y abierta al público que busca destacar el patrimonio geológico y paleontológico del Centro Histórico de la ciudad. De acuerdo con la información publicada por la administración distrital en articulación con el Museo del Oro, el taller teórico-práctico “Paleontología en la sabana de Bogotá” tendrá lugar de 3:00 a 6:00 p. m. en el cuarto piso del Museo del Oro, en la Carrera 6 No. 15-88. Esta iniciativa hace parte de la Casa Abierta del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Bogotá, que en coordinación con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el Servicio Geológico Colombiano, promueve la valoración de los bienes de interés geológico y paleontológico existentes en la zona.

Sigue a PULZO en Discover

El objetivo principal de este taller es acercar a la ciudadanía al conocimiento y preservación del patrimonio natural a través de experiencias prácticas y participativas. Los asistentes podrán realizar moldes y vaciados de fósiles en yeso, lo que les permitirá comprender la historia natural de la sabana de Bogotá. Durante la actividad, se explicará cómo los ecosistemas del Pleistoceno dieron lugar a la existencia de megafauna en el territorio, información destacada en el plan para el reconocimiento y protección del patrimonio geológico y paleontológico, conocido como PTR-12 dentro del PEMP.

Según el anuncio oficial, la implementación de estas actividades responde a una metodología que prioriza el diagnóstico, reconocimiento y valoración de los posibles bienes patrimoniales de la zona. El taller también cuenta con el respaldo académico del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia, conocido como UNAL, fortaleciendo así los estudios sobre la riqueza paleontológica de la región. Este enfoque busca consolidar estrategias para la identificación, valoración y divulgación de los elementos que conforman la riqueza natural del centro de Bogotá.

La inscripción previa es obligatoria y gratuita, según la convocatoria del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, asegurando la participación organizada de quienes deseen explorar y reconocer el valor de la paleontología local. Esta acción forma parte de una agenda más amplia de actividades culturales dirigidas a fortalecer la identidad y la memoria histórica de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el taller ‘Paleontología en la sabana de Bogotá’ ofrecido por el Museo del Oro?

El taller es una actividad teórico-práctica programada para el 18 de noviembre de 2026, en la que los participantes podrán realizar moldes y vaciados de fósiles en yeso, conocer la historia natural de la sabana y aprender sobre las especies de megafauna que habitaron la zona durante el Pleistoceno. Esta actividad busca promover la valoración y conservación del patrimonio paleontológico del Centro Histórico de Bogotá, de acuerdo con la información proporcionada por la administración distrital y el Museo del Oro.

¿Qué es el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá?

El Plan Especial de Manejo y Protección, conocido como PEMP, es una estrategia impulsada por la administración distrital para reconocer, proteger y valorar el patrimonio geológico y paleontológico presente en el Centro Histórico de Bogotá. El PEMP incluye líneas de acción como el reconocimiento del patrimonio a través del PTR-12, así como la coordinación con entidades como el Servicio Geológico Colombiano y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.