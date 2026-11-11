Por: Portal Bogotá

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El centro de Bogotá se convierte en epicentro de la cultura con la feria editorial LEO – Noviembre Independiente, un evento que se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre, desde las 11:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., en el Parque de los Periodistas. Con entrada libre, la feria invita a la ciudadanía a sumergirse en un ambiente en el que convergen libros, música, emprendimientos y diversas expresiones culturales, respaldada por la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, según lo reseñado en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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La programación de la jornada integra la participación de 20 emprendimientos, seleccionados en conjunto con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). De estos, 12 corresponden a editoriales independientes, lo que refuerza la presencia de nuevos actores en la producción literaria de la capital. Los restantes ocho emprendimientos corresponden a áreas como ilustración, gastronomía, postres y café, ofreciendo una experiencia integral a los asistentes. Esto permitirá a los visitantes descubrir propuestas editoriales diversas, explorar publicaciones y realizar compras directamente a los creadores, lo que aporta al fortalecimiento de los negocios dentro de las industrias culturales y creativas en la ciudad.

Uno de los momentos centrales será el homenaje a Gonzalo Arango, destacado escritor, poeta, periodista y dramaturgo colombiano, ampliamente reconocido como fundador del movimiento nadaísta. En torno a su vida y obra se ha preparado un espacio de conversación, complementado por la presencia de músicos y la realización de otras actividades artísticas, lo que profundiza el carácter cultural y reflexivo de la feria.

La organización del evento involucra a la Alcaldía Mayor de Bogotá, en alianza estratégica con la Cámara Colombiana de Edición Independiente, contando también con el apoyo de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Según información de las entidades organizadoras, la feria Noviembre Independiente se ha realizado desde 2018, consolidándose como un espacio clave para promover la producción editorial independiente y visibilizar el trabajo de editoriales, librerías y otros actores del sector cultural en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades destacan en la feria mencionada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’?

En la feria editorial LEO – Noviembre Independiente sobresalen actividades como la exposición y venta de libros de editoriales independientes, presentaciones musicales y emprendimientos en áreas como la ilustración, gastronomía, postres y café. Además, se organiza un homenaje a Gonzalo Arango, fundador del movimiento nadaísta, integrando conversatorios y muestras artísticas en el Parque de los Periodistas.

¿Cuál es el propósito de la feria editorial LEO – Noviembre Independiente en Bogotá?

El objetivo de esta feria es fortalecer los negocios que hacen parte de las industrias culturales y creativas, así como visibilizar la labor de editoriales independientes y otros actores del sector cultural en Bogotá. De acuerdo con la información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde 2018 este espacio fomenta la producción editorial independiente y la promoción de nuevas historias y expresiones artísticas en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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