Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Centro Felicidad Chapinero será el escenario de una experiencia cultural y física única, donde los asistentes podrán sumergirse en el universo de la capoeira, una manifestación artística originaria de Brasil que fusiona acrobacias, danza, música y arte marcial. De acuerdo con la información publicada en el sitio web de la Alcaldía de Bogotá, esta clase gratuita tendrá lugar el jueves 12 de noviembre de 2026, a partir de las 7:00 de la noche, con entrada libre hasta completar aforo. El evento se desarrollará específicamente en la Sala del gimnasio, ubicada en el sexto piso de la sede, en la calle 82 #10 - 69.

Sigue a PULZO en Discover

La invitación se extiende a personas mayores de 18 años interesadas en descubrir y experimentar directamente la energía de la capoeira, una expresión afrobrasileña que, más allá de su reconocida dimensión como arte marcial, se entiende como un vehículo de empoderamiento y conexión comunitaria. Según lo divulgado por la Alcaldía de Bogotá, la práctica de la capoeira implica mucho más que movimientos defensivos o ataques físicos: integra acrobacias, música e interacción colectiva, donde las personas sienten y transmiten, a través de su cuerpo, un legado cultural resistente y vivo.

Los promotores del evento enfatizan que la capoeira funciona como un lenguaje corporal donde el cuerpo, la mente y el espíritu se ven desafiados en sincronía constante. El desarrollo de esta actividad estimula la creatividad, la resistencia física y, a la vez, fomenta capacidades como la confianza en uno mismo, el trabajo en grupo y la resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarse y sobreponerse a las dificultades. Por ello, se convierte no solo en una disciplina física, sino en un espacio de autodescubrimiento, libertad y fortalecimiento personal, donde las raíces culturales dialogan con la vida urbana actual.

Este taller, propuesto en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, evidencia el compromiso institucional con la promoción de espacios culturales gratuitos que incentivan la participación y la apropiación del territorio. Así, la capital se consolida como un lugar donde manifestaciones artísticas tradicionales encuentran escenarios para ser vividas, celebradas y compartidas sin costo, abriendo la puerta a la formación de comunidades más cohesionadas y diversas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realiza la clase gratuita de capoeira en Bogotá?

La clase gratuita de capoeira se realizará el jueves 12 de noviembre de 2026, desde las 7:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., en el Centro Felicidad Chapinero, ubicado en la calle 82 #10 - 69, Sala del gimnasio, piso 6. La entrada será libre hasta completar el aforo permitido.

¿Qué beneficios ofrece la práctica de la capoeira según la Alcaldía de Bogotá?

De acuerdo con lo comunicado por la Alcaldía de Bogotá, la capoeira ofrece múltiples beneficios, entre los que destacan la mejora de la movilidad, el fortalecimiento del cuerpo y el fomento de la confianza y el trabajo en equipo. Además, permite a quienes la practican conectarse con raíces culturales profundas y experimentar una manifestación artística integral que combina mente, cuerpo y espíritu.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z