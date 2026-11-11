Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este jueves 12 de noviembre de 2026, varios sectores de Bogotá experimentarán cortes en el suministro de agua debido a trabajos programados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Según datos oficiales publicados en el portal de la Alcaldía de Bogotá, estos cortes buscan realizar intervenciones técnicas que permitan mejorar el servicio en las localidades afectadas y así prevenir problemas mayores en la infraestructura del acueducto.

Sigue a PULZO en Discover

La EAAB programó las suspensiones para intervenir en diferentes puntos de la ciudad y realizar acciones como el cambio de accesorios, empates de redes de acueducto, instalación de válvulas, mantenimiento preventivo, así como el reemplazo de medidores. Todas estas labores requieren una suspensión temporal del agua para asegurar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios y, de este modo, minimizar problemas por daños graves en los sistemas de suministro.

En la localidad de Puente Aranda, los barrios Ortezal y Batallón Caldas tendrán cortes desde las 7:00 a. m. durante 27 horas por un cambio de accesorios, mientras que en Los Mártires, en sectores como Eduardo Santos, La Estanzuela y El Progreso, el corte también iniciará a las 7:00 a. m. y se extenderá por 27 horas para realizar empates de redes del acueducto. Por su parte, en Fontibón, barrios como Ciudad Hayuelos y El Vergel estarán sin agua desde la misma hora y por igual duración, debido a un cambio de medidor.

En Suba, los cortes llegarán a Lombardía, Portal del Sol, Villa María y Aures II desde las 10:00 a. m., durante 24 horas, con el objetivo de instalar válvulas. En Bosa, las zonas afectadas incluyen Bosa La Estancia, El Colegio, Jiménez de Quesada, entre otros barrios, que estarán sin servicio desde las 10:00 a. m. durante 24 horas para tareas de mantenimiento preventivo. Kennedy y Ciudad Bolívar también tendrán suspensiones similares tanto por mantenimiento preventivo como por instalación de accesorios, respectivamente.

La EAAB recomienda a los usuarios que almacenen agua en sus tanques de reserva antes del inicio del corte y que, en caso de guardar agua en recipientes, la utilicen antes de 24 horas para evitar inconvenientes de salubridad. Además, sugiere priorizar el uso de agua para actividades esenciales, como el lavado de manos y la preparación de alimentos. El servicio de carrotanques estará disponible, con prioridad para clínicas, hospitales y centros públicos de alta concentración, y podrá solicitarse mediante la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán corte de agua este jueves 12 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la EAAB, los barrios afectados en Bogotá serán Ortezal y Batallón Caldas en Puente Aranda; Eduardo Santos, La Estanzuela y El Progreso en Los Mártires; Ciudad Hayuelos y El Vergel en Fontibón; Lombardía, Portal del Sol, Villa María y Aures II en Suba; Bosa La Estancia, El Colegio, Jiménez de Quesada, La Amistad Bosa, La Estancia, Naranjos, Nueva Granada, Piamonte y San Pablo II en Bosa; Nueva York en Kennedy y varios sectores de Ciudad Bolívar, como La Valvanera, Rincón de La Valvanera y otros.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB para los cortes de agua en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aconseja llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en recipientes dentro de las 24 horas siguientes, y utilizar el recurso de manera racional, priorizando lavado de manos y preparación de alimentos. Además, indica que estarán disponibles carrotanques para clínicas y hospitales, los cuales pueden solicitarse a través de la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z