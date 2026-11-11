El canciller Omar Bula tuvo que dar explicaciones por unos mensajes que publicó en redes sociales antes de llegar al Gobierno. Esta vez, el jefe de la diplomacia colombiana les ofreció disculpas públicas a los líderes y miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos por los comentarios despectivos que hizo contra dirigentes de esa colectividad.

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La disculpa quedó consignada en una carta en la que el ministro reconoció que el lenguaje que utilizó fue inapropiado e irrespetuoso. Aunque aclaró que las publicaciones aparecieron mucho antes de asumir la Cancillería y en medio de una campaña presidencial, también admitió que eso no lo exime de responsabilidad.

“Esas publicaciones fueron escritas mucho antes de que me convirtiera en Ministro de Relaciones Exteriores, en el contexto de una elección presidencial en particular. Si bien ese contexto ayuda a explicar las circunstancias en las que se hicieron, no disminuye mi responsabilidad por lo que escribí. Mi perspectiva ha evolucionado desde entonces, y esos mensajes no reflejan las opiniones que tengo hoy. Tampoco representan, de ninguna manera, la posición del Gobierno de Colombia bajo el presidente Abelardo De La Espriella”, afirmó el canciller en la misiva.

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#EnDesarrollo El canciller Omar Bula envió una carta al Partido Demócrata de Estados Unidos para ofrecer disculpas por los comentarios que publicó en redes sociales sobre sus integrantes. El ministro reconoció que utilizó un lenguaje “inapropiado e irrespetuoso” y aseguró que esos mensajes, escritos antes de asumir el cargo, no representan sus opiniones actuales ni la posición del Gobierno. “Esas publicaciones fueron escritas mucho antes de que me convirtiera en ministro de Relaciones Exteriores, en el contexto de una elección presidencial en particular. Si bien ese contexto ayuda a explicar las circunstancias en las que se hicieron, no disminuye mi responsabilidad por lo que escribí”, señaló en la carta. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 11, 2026

Pero Bula no se limitó a reconocer sus errores. También aprovechó la comunicación para dejar claro que Colombia necesita conservar una buena relación con las dos principales fuerzas políticas estadounidenses: demócratas y republicanos. Para el funcionario, el entendimiento entre ambos partidos ha sido clave en la alianza entre Bogotá y Washington.

“La relación entre Colombia y los Estados Unidos merece continuidad y cuidado, y debe basarse en el respeto mutuo y el bipartidismo. Debemos esforzarnos por mantenerla, independientemente de las diferencias políticas y los ciclos electorales. Ofrezco esta disculpa con ese espíritu y espero fortalecer nuestro diálogo y cooperación”, sostuvo Bula en la carta.

Finalmente, el canciller aseguró que su responsabilidad es representar al país mediante el respeto, el diálogo y la defensa de los intereses compartidos con Estados Unidos.

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