El canciller colombiano, Ómar Bula, denunció el estado en el que encontró la residencia de la Embajada de Colombia en Madrid, España, después de hacer un recorrido por el inmueble durante su visita a ese país.

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El funcionario publicó un pronunciamiento desde la propiedad, en el que aseguró que las instalaciones necesitan reparaciones y cuestionó las condiciones en las que, según su versión, fue entregada por la administración anterior.

Durante el recorrido, el ministro también mostró algunos de los daños que encontró en la vivienda, particularmente en los pisos, y señaló que su recuperación representará un gasto importante para el Estado.

“Mire estos pisos cómo quedaron, esto es muy costoso. Hay que invertir acá”, agregó el jefe de la diplomacia colombiana.

“No hay derecho”: durante su visita a Madrid, donde participa en la XXX Cumbre Iberoamericana, el canciller @omarbula denunció el deterioro de la residencia de la Embajada de Colombia y lo atribuyó al descuido del Gobierno anterior. Hoy, los contribuyentes colombianos deben asumir el costo de reparar ese abandono. “A este país hay que rescatarlo y lo vamos a hacer”, afirmó el ministro. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 3, 2026

Ómar Bula responsabilizó al gobierno Petro por deterioro de residencia en Madrid

El canciller atribuyó las condiciones del inmueble a la administración del expresidente Gustavo Petro. Bula cuestionó que los recursos públicos deban destinarse ahora a recuperar las instalaciones y sostuvo que los contribuyentes colombianos terminarán asumiendo los costos de las reparaciones.

“El Estado gastando plata de los contribuyentes colombianos para reparar lo que dañó el Gobierno anterior […] A todos lados a donde llego, pasa esto”, expresó.

El ministro también aseguró que ha encontrado situaciones similares durante sus recientes recorridos por otras sedes diplomáticas colombianas en el exterior.

No obstante, hasta el momento no se ha presentado un informe técnico público que establezca la antigüedad de los daños, las condiciones en las que se encontraba la propiedad al inicio de la administración anterior o las responsabilidades específicas sobre su mantenimiento.

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