Un fuerte cruce se habría presentado entre el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, durante una reunión con representantes del sector agropecuario. El dirigente gremial confirmó que el funcionario le ordenó retirarse del encuentro, que se adelantaba en las instalaciones de esa cartera.

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El episodio fue reportado inicialmente por Caracol Radio y retomado por otros medios de comunicación. De acuerdo con las versiones conocidas, la discusión estuvo relacionada con el manejo de los recursos administrados por Fedegán y la decisión del Ministerio de Agricultura de someter al gremio a una auditoría externa.

La reunión tenía como propósito conversar sobre propuestas para impulsar las cadenas de producción de lácteos y cárnicos. En el encuentro también participaron representantes de empresas y organizaciones del sector, entre ellos dirigentes de Alpina y Colanta, según información difundida por el periodista Melquisedec Torres.

¿Por qué discutieron Indalecio Dangond y José Félix Lafaurie?

Uno de los puntos que habría provocado la tensión fue la revisión de los recursos parafiscales que administra Fedegán a través del Fondo Nacional del Ganado. Estos dineros provienen de aportes del propio sector y tienen como finalidad financiar programas y actividades que beneficien a los productores.

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Según la información publicada por revista Semana, Dangond se refirió a las auditorías que el Ministerio ordenó a Fedegán y Fedearroz. El funcionario habría cuestionado el destino de los recursos administrados por los gremios y preguntado específicamente por el dinero de la federación ganadera.

Infobae, por su parte, recogió versiones según las cuales el ministro habría preguntado por cerca de un billón de pesos. En ese contexto, también le atribuyeron expresiones como “qué irresponsabilidad del gremio” y “¿dónde está la plata?”. Sin embargo, esas frases corresponden a relatos sobre lo ocurrido durante la reunión y no a declaraciones verificadas directamente por este medio.

Ministerio de Agricultura habló de eficiencia en los recursos

En el comunicado oficial sobre el encuentro, el Ministerio de Agricultura destacó la necesidad de convertir los recursos disponibles en inversiones que impulsen la productividad, la competitividad y los ingresos de los productores.

La cartera señaló que las discusiones estuvieron enfocadas en fortalecer los sectores lácteo y cárnico, aunque el altercado entre Dangond y Lafaurie terminó ocupando la atención pública.

Por ahora, el episodio deja un nuevo cruce entre el Gobierno y uno de los principales gremios del sector ganadero, en medio de las diferencias por la administración y vigilancia de los recursos parafiscales.

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