Por: EL PILON SA

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El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), José Félix Lafaurie, ha expresado una marcada preocupación por el incremento en las importaciones de leche y productos derivados provenientes de Estados Unidos, Chile y Bolivia. Según datos de FEDEGÁN, entre enero y mayo de 2026, Colombia importó 28.160 toneladas de leche en polvo desde estos países, lo que equivale aproximadamente a 234 millones de litros de leche líquida. Este volumen representa el 16,3 % del acopio formal nacional de leche, muy superior al 9,2 % registrado durante todo 2025.

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De acuerdo con Lafaurie, el aumento del ingreso de productos lácteos importados se explica, en parte, por la desgravación total que se aplica desde el 1 de enero tras el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Con el fin de los contingentes y los aranceles para la mayoría de productos lácteos estadounidenses, estos pueden acceder al mercado colombiano sin las restricciones cuantitativas previas. FEDEGÁN advierte que esta situación pone en riesgo la estabilidad económica de más de 300.000 familias colombianas productoras de leche, en particular a los pequeños y medianos productores de regiones como la Costa Caribe, quienes dependen de sistemas de doble propósito.

La inquietud de Lafaurie no solo recae sobre el incremento desde Estados Unidos, sino también sobre el aumento de importaciones desde Chile y Bolivia. Si bien no señala irregularidades directas, considera indispensable asegurar que las preferencias arancelarias otorgadas mediante acuerdos comerciales solo beneficien a productos que realmente cumplan con las reglas de origen establecidas. FEDEGÁN, según los datos citados, reporta un crecimiento del 56,4 % en el volumen de leche y derivados importados durante los primeros cinco meses de 2026 frente al mismo período del año anterior.

Ante estos desafíos, Lafaurie solicita a los ministros de Agricultura, Indalecio Dangond, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín, reforzar el monitoreo de las importaciones, revisar eventuales casos de competencia desleal o subsidios, y fortalecer los controles sanitarios y aduaneros. Además, plantea la posible activación de salvaguardias, mecanismos de defensa comercial que se utilizan ante aumentos sustanciales de importaciones que puedan causar daño a la industria nacional, si se cumplen las condiciones legales.

Como alternativa, FEDEGÁN propone que el país convierta esta situación en una oportunidad para reconvertir el sector y buscar acceso al mercado estadounidense para la carne bovina colombiana, algo que, según Lafaurie, debe figurar como prioridad en la agenda comercial bilateral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) está preocupada por las importaciones de leche?

FEDEGÁN, en voz de su presidente José Félix Lafaurie, advierte que el notable aumento de las importaciones de leche y derivados provenientes de Estados Unidos, Chile y Bolivia podría afectar gravemente los ingresos de más de 300.000 familias productoras de leche en Colombia. El incremento está ligado a nuevas condiciones comerciales, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que eliminó restricciones a los lácteos, elevando el volumen importado y representando una competencia directa para los productores locales.

¿Qué es una salvaguardia comercial y cuándo puede aplicarse en Colombia?

Una salvaguardia comercial es una medida temporal permitida por los acuerdos internacionales que restringe las importaciones cuando estas crecen de manera inusual y amenazan con causar daño a la producción nacional. Según FEDEGÁN, estas herramientas pueden ser utilizadas en Colombia si el aumento de las importaciones de lácteos cumple con las condiciones legales establecidas, y son clave para defender a los productores locales ante competencias desleales o prácticas distorsionantes del mercado.

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