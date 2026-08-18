Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La jornada del martes 18 de agosto de 2026 inició con un escenario favorable para el peso colombiano frente al dólar estadounidense. De acuerdo con fuentes internacionales citadas por El Diario, el dólar cotizaba alrededor de los $3.134, un valor significativamente menor en comparación con los $3.370 registrados a comienzos de julio. Este comportamiento ha reactivado el interés de viajeros, importadores y quienes buscan realizar pagos internacionales, pues la tasa de cambio actual representa una oportunidad más ventajosa para adquirir dólares que en semanas previas.

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Sin embargo, la dinámica del mercado cambiario es inestable. Mientras la cotización internacional se acerca a los $3.100, la realidad para los compradores de divisas en bancos y casas de cambio puede diferir debido a los márgenes de intermediación propios de cada entidad financiera. Por ello, es aconsejable consultar varias fuentes antes de concretar cualquier transacción, ya que los precios fluctúan constantemente y no corresponden siempre al valor de referencia en los mercados internacionales.

El contexto que explica la relativa debilidad del dólar se relaciona principalmente con el desempeño económico de Estados Unidos. Según reportó El Diario, una reciente caída en las ventas minoristas y otros datos más débiles de lo esperado impulsaron la percepción de que la Reserva Federal podría no aumentar las tasas de interés como se anticipaba. Esto debilitó al dólar en los mercados globales y benefició a monedas de mercados emergentes como el peso colombiano. El índice dólar incluso alcanzó mínimos de dos meses frente al euro.

Al mismo tiempo, el petróleo Brent, referencia relevante para la economía colombiana, subió hasta US$91,07 por barril, niveles no vistos en cerca de tres semanas. Factores como la incertidumbre sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán y el temor a interrupciones en la oferta del crudo han impulsado el alza, situación que puede generar un aumento de divisas en Colombia por sus exportaciones. Aun así, los analistas advierten que una mayor tensión geopolítica puede desencadenar movimientos volátiles en el dólar, ya que incrementa la demanda por activos seguros.

En cuanto a otras monedas, la libra esterlina (moneda del Reino Unido) se ubicaba en $4.243 y el real brasileño en $602, ambos referenciados internacionalmente, aunque estas cifras pueden variar en casas de cambio. La apreciación reciente del peso brinda mejores condiciones para quienes planean viajes a esos países.

Por su parte, el oro, considerado históricamente refugio en tiempos de incertidumbre, mostró una caída de 0,5 % en su cotización, descendiendo a US$4.392,86 por onza, comportamiento atribuido a los mayores retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Así, el mercado se caracteriza por fuerzas opuestas entre la debilidad del dólar y la fortaleza del petróleo, lo que obliga a compradores y vendedores a seguir atentamente los movimientos antes de tomar decisiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Es buen momento para comprar dólares en Colombia en agosto de 2026?

Según información citada por El Diario, el dólar se mantiene en torno a los $3.134 para el 18 de agosto de 2026, un valor bajo respecto a meses previos. Para quienes necesitan comprar dólares por motivos de viaje, ahorro o gastos internacionales, la tasa resulta favorable en comparación con periodos anteriores. Sin embargo, dada la volatilidad del mercado cambiario, no se puede garantizar que se trate del mejor momento posible, por lo que es recomendable comparar precios y consultar varias entidades antes de tomar una decisión.

¿Por qué el dólar está más barato frente al peso colombiano actualmente?

De acuerdo con la información ofrecida por El Diario, el dólar estadounidense ha perdido terreno ante el peso colombiano por datos económicos débiles en Estados Unidos, como la caída en ventas minoristas. Esto llevó a que inversores consideren menos probable una subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, debilitando el dólar y fortaleciendo monedas emergentes como el peso colombiano.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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