María Consuelo Araújo Castro será la nueva embajadora de Colombia ante Estados Unidos, luego de que el presidente Abelardo De La Espriella confirmara que el gobierno de Donald Trump otorgó el beneplácito para su nombramiento.
El mandatario destacó que Araújo es una persona de su confianza y con quien mantiene una relación cercana desde hace varios años.
Desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia me notifican en este momento que ha llegado el beneplácito para la persona que nominé como embajadora de Colombia en los Estados Unidos.
Me complace informarle al país que mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis…Lee También
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— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 17, 2026
El nombramiento representa uno de los cargos más importantes dentro del servicio exterior colombiano y hace parte de la conformación del equipo diplomático del nuevo Gobierno.
Araújo cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, la diplomacia y el ámbito empresarial. Es administradora de empresas, graduada en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, donde también cursó una maestría en Gobierno y Políticas Públicas.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe fue ministra de Cultura entre 2002 y 2006 y posteriormente ministra de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2007. También ocupó cargos como secretaria de Integración Social de Bogotá y directora de TransMilenio.
En el sector privado y público, presidió Findeter, dirigió la fiduciaria Granahorrar y, desde febrero de 2026, se desempeñaba como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Ahora deberá dejar este cargo para asumir la representación diplomática de Colombia ante Estados Unidos.
Posesión de Abelardo de la Espriella
La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.
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