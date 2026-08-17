María Consuelo Araújo Castro será la nueva embajadora de Colombia ante Estados Unidos, luego de que el presidente Abelardo De La Espriella confirmara que el gobierno de Donald Trump otorgó el beneplácito para su nombramiento.

Sigue a PULZO en Discover

El mandatario destacó que Araújo es una persona de su confianza y con quien mantiene una relación cercana desde hace varios años.

El nombramiento representa uno de los cargos más importantes dentro del servicio exterior colombiano y hace parte de la conformación del equipo diplomático del nuevo Gobierno.

Araújo cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, la diplomacia y el ámbito empresarial. Es administradora de empresas, graduada en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, donde también cursó una maestría en Gobierno y Políticas Públicas.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe fue ministra de Cultura entre 2002 y 2006 y posteriormente ministra de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2007. También ocupó cargos como secretaria de Integración Social de Bogotá y directora de TransMilenio.

En el sector privado y público, presidió Findeter, dirigió la fiduciaria Granahorrar y, desde febrero de 2026, se desempeñaba como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Ahora deberá dejar este cargo para asumir la representación diplomática de Colombia ante Estados Unidos.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.