Por: El Espectador

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El cruce de señalamientos entre el expresidente y cabeza del Centro Democrático, Álvaro Uribe, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, evidenció este martes la creciente tensión al interior de las fuerzas políticas del país. La controversia nace de las afirmaciones del exmandatario, quien aseguró que Gómez habría solicitado hojas de vida a congresistas de su partido, lo cual, según los dichos de Uribe y de acuerdo con El Espectador, fue advertido por parlamentarios del Centro Democrático. Uribe publicó en sus redes sociales: "recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas. Copio al Representante Mateo Hidalgo", lo que implica al representante mencionado en la denuncia.

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Ante estas declaraciones, tanto el ministro Gómez como el representante Hidalgo respondieron en público. Hidalgo, desde el Capitolio, negó rotundamente los hechos mencionados. Sostuvo que la única relación con el Gobierno y sus ministros es estrictamente de carácter laboral y ocurre en el marco de las comisiones, sin compromisos políticos particulares. Agregó que tanto el Centro Democrático como el Gobierno nacional priorizan el bienestar de Colombia y subrayó que de parte suya no se han entregado hojas de vida ni recibido solicitudes de ese tipo. Gómez, por su parte, afirmó que los intercambios con congresistas fueron respetuosos y carentes de cualquier exigencia de contraprestación. Remarcó que ni él ni el Gobierno que representa han solicitado hojas de vida a parlamentarios a cambio de votos y aseguró que nunca han recibido insinuaciones ni documentos relacionados con este asunto.

Este episodio se da en el contexto de la presentación de la nueva ley de ajuste fiscal por parte del Gobierno, la cual será debatida en el Congreso. Como indicó El Espectador, la administración convocó al Legislativo y en particular al Centro Democrático y los partidos de coalición a discutir el articulado con rigor, subrayando la responsabilidad histórica de atender la crisis fiscal y económica que atraviesa el país. Sin embargo, aún no es claro si el Ejecutivo podrá contar con el respaldo suficiente, ya que existen voces en el Centro Democrático que se oponen a eventuales aumentos de impuestos. La iniciativa busca, entre sus puntos principales, reducir en un 15 % el tamaño del Estado y plantea cambios tributarios que podrían afectar a productos de la canasta familiar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Álvaro Uribe acusó al ministro de Hacienda de solicitar hojas de vida?

Álvaro Uribe señaló que Miguel Gómez, ministro de Hacienda, habría pedido hojas de vida a miembros de la bancada del Centro Democrático, información que, según dijo, le confirmaron congresistas de su propio partido. De acuerdo con lo publicado por El Espectador, Uribe instó a sus copartidarios a no entregar estos documentos y pidió al ministro no solicitarlos, lo que desencadenó la respuesta de los involucrados.

¿Cuáles son las implicaciones políticas del proyecto de ley de ajuste fiscal?

El proyecto de ley de ajuste fiscal, radicado por el Gobierno, será debatido en el Congreso y su aprobación depende del apoyo de diversas fuerzas políticas, incluyendo al Centro Democrático, partido que ha mostrado divisiones internas sobre la propuesta. La reforma pretende disminuir el gasto público, reducir en un 15 % el tamaño del Estado y modificar tributos sobre productos de la canasta familiar, lo que la convierte en un asunto de amplio debate y relevancia nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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