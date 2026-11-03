Por: El Espectador

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El Congreso de la República se encuentra en una intensa carrera contra el tiempo para tramitar la ley de sometimiento que fue presentada por el gobierno de Abelardo de la Espriella con mensaje de urgencia. De acuerdo con El Espectador, este proceso legislativo enfrenta una fecha límite crucial: el 4 de noviembre. Esa es la fecha en la que expira la vigencia de la Ley de Orden Público, pieza fundamental para la estrategia jurídica que busca De la Espriella con la política de sometimiento criminal, sustituyendo la denominada “paz total” que se impulsó en la administración anterior.

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La Cámara de Representantes discutió de manera acalorada el texto el lunes 2 de noviembre, cuando se generó controversia por un supuesto vicio de procedimiento. El Pacto Histórico propuso archivar la ley, pero la mayoría de la corporación negó esa solicitud y avaló en dos ocasiones seguidas la ponencia positiva presentada por el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático. Esta discusión se complicó porque, según la bancada opositora, no hubo ni debate ni sustentación por parte de Briceño antes de la primera votación. El representante Jaime Raúl Salamanca, de Alianza Verde, fue enfático en recalcar que ni se sustentó la ponencia ni se permitió el uso de la palabra para deliberar, lo que, para algunos congresistas, habría significado un defecto de trámite. Sin embargo, la primera votación aprobó la ponencia positiva con 90 votos a favor y 44 en contra.

En medio de la controversia, la representante Catherine Juvinao, también de Alianza Verde, pidió reabrir la votación para corregir cualquier riesgo de inconstitucionalidad. La Mesa Directiva de la Cámara, presidida por Nicolás Barguil, aceptó la solicitud y la nueva votación se saldó con 95 votos afirmativos y sólo 3 negativos. Una vez corregido el procedimiento, Briceño hizo la sustentación formal y la iniciativa fue avalada por segunda vez, esta vez con 99 votos a favor y 39 en contra.

Mientras esto sucedía en Cámara, en el Senado también seguía el debate, aplicando una estrategia de discusión simultánea —denominada “espejo”— que ya antes tuvo fallos durante la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027. En ese caso, el error resultó en que el gobierno De la Espriella tuviera que expedido el PGN por decreto, situación que llevó a la salida del entonces ministro de Interior, Rodrigo Lara. La sesión más reciente en Senado demostró un apoyo mayoritario al Ejecutivo, aunque miembros del Pacto Histórico votaron en contra permanecieron en sala para evitar el rompimiento del quórum.

La presencia de figuras clave también marcó el debate: aunque el nuevo ministro de Interior, Alejandro Ordóñez, no se hizo presente en el Capitolio, sí asistieron el exministro Fabio Valencia Cossio, quien estaría articulando acciones del gobierno en el Legislativo, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, que aseguró ante el pleno que el trámite ha sido “extremadamente garantista” y negó la existencia de irregularidades.

Con la fecha límite encima, las plenarias de Cámara y Senado tienen la responsabilidad de definir el futuro de la ley de sometimiento. Todo está siendo evaluado detenidamente para evitar ilegalidades antes de que pueda firmarse la sanción presidencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la estrategia “espejo” usada por el Congreso en la discusión de leyes?

La estrategia “espejo” consiste en discutir de manera simultánea un mismo articulado tanto en Cámara como en Senado. Según información de El Espectador, esta modalidad ya ha generado errores en el pasado, como ocurrió durante el debate del Presupuesto General de la Nación de 2027, que obligó al ejecutivo a expedir el documento por decreto. En el caso actual, se utiliza para agilizar el trámite de la ley de sometimiento, aunque incrementa el riesgo de inconsistencias en el proceso legislativo.

¿Qué es un vicio de trámite y por qué podría afectar la ley de sometimiento?

Un vicio de trámite ocurre cuando no se cumplen los procedimientos legales durante la discusión o aprobación de una ley, como falta de debate o de sustentación de las ponencias. De acuerdo con las críticas recogidas por El Espectador, se señaló que, en la Cámara, la primera votación de la ponencia positiva se dio sin discusión previa, lo que podría poner en riesgo la validez constitucional del proyecto. Sin embargo, una nueva votación con el proceso corregido buscó subsanar este defecto.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.