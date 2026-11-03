Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un movimiento telúrico de magnitud 3.9 sacudió la zona fronteriza entre Panamá y Colombia durante la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026. Según información compartida por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió a las 3:25 a. m. y se caracterizó por tener una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. El boletín actualizado de la entidad permitió conocer los detalles de este evento, señalado específicamente en la frontera, en una región cercana al océano Pacífico. El epicentro, de acuerdo con el mapa oficial divulgado por el SGC, se localizó en las coordenadas 7.35 de latitud norte y -79.93 de longitud oeste, a una distancia aproximada de 124 kilómetros de la población de Pedasí, en territorio panameño.

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Es importante destacar que el hecho de que el sismo tuviera una profundidad superficial implica que su foco se ubicó muy cerca de la corteza terrestre. Este tipo de movimientos suelen ser los más perceptibles para la población en las áreas cercanas al epicentro, aunque en este caso el informe no da cuenta de impactos adicionales. El SGC enfatizó que los datos divulgados en sus boletines pueden estar sujetos a nuevas actualizaciones conforme avanzan los análisis técnicos y se recogen más registros de las estaciones sismológicas de la región.

La madrugada de ese martes estuvo también marcada por otros eventos sísmicos de relevancia en Colombia. A las 4:13 a. m., se presentó un fuerte temblor de magnitud 5.6 en Chaparral, Tolima, mantenido también a una profundidad superficial. De acuerdo con el reporte emitido por la Red Sismológica Nacional, hasta las 7:25 a. m. se habían contabilizado cinco réplicas en esa zona, cuyas magnitudes oscilaron entre 2.1 y 3.5. Más adelante, a las 6:35 a. m., el SGC registró un tercer movimiento telúrico, esta vez en Sapuyes, Nariño, con magnitud 3.4 y una profundidad reportada de 10 kilómetros.

Estos datos confirman que el territorio colombiano y sus regiones limítrofes permanecen bajo constante monitoreo por parte de las autoridades científicas, que insisten en la importancia de consultar siempre los boletines oficiales para permanecer correctamente informados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste un sismo de profundidad superficial y cómo afecta a la población?

Un sismo de profundidad superficial, como los reportados por el Servicio Geológico Colombiano, es aquel cuyo foco se encuentra a menos de 30 kilómetros bajo la superficie de la corteza terrestre. Este tipo de movimientos suele sentirse con mayor intensidad cerca del epicentro, puesto que la energía tarda menos en llegar a la superficie, aumentando la probabilidad de percepción por parte de la población local.

¿Cuántos sismos se reportaron en Colombia la madrugada del 3 de noviembre de 2026?

Durante la madrugada del 3 de noviembre de 2026, según informes del Servicio Geológico Colombiano y la Red Sismológica Nacional, se reportaron al menos tres sismos significativos: uno de magnitud 3.9 en la frontera entre Panamá y Colombia, otro de magnitud 5.6 en Chaparral, Tolima, con cinco réplicas posteriores, y uno más de 3.4 en Sapuyes, Nariño.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.