Por: CENET

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El Gobierno Nacional defendió ante la Cámara de Representantes la urgencia de aprobar la Ley de Rescate Económico, exponiendo profundas presiones fiscales que enfrenta el país. Según declaraciones del vicepresidente José Manuel Restrepo, dadas en la Plaza de Bolívar, el principal objetivo de la iniciativa es evitar que el crecimiento de la deuda y el deterioro de la economía afecten aún más la estabilidad nacional. Restrepo atribuyó el aumento del endeudamiento y el crecimiento descontrolado del gasto público, que ya supera los ingresos estatales, a la administración anterior. De acuerdo con los datos presentados, el saldo de la deuda pública habría crecido de $800 billones a más de $1.200 billones en solo cuatro años; un aumento cercano al 50%.

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El vicepresidente recalcó que el pago de intereses sobre la deuda absorbe actualmente un tercio del presupuesto nacional, lo que limita la capacidad de inversión del país. Explicó que esta situación aumentó la percepción de riesgo entre los prestamistas y duplicó los costos históricos de la financiación colombiana. Para ilustrar esta realidad, comparó la situación fiscal con la de una familia que utiliza más de la cuenta su tarjeta de crédito sin reducir gastos, advirtiendo: "arreglar hoy es mejor que quebrar mañana". Con esta analogía defendió la premura del ajuste fiscal y la intervención de las cuentas estatales antes de que surjan dificultades mayores.

La iniciativa contiene cinco ejes: ajuste fiscal, social, salud, crecimiento y estímulo a la inversión. La propuesta plantea que el 70% del ajuste fiscal se origine en la reducción del gasto estatal, a través de recortes administrativos, revisión de la burocracia y control del gasto público, junto a medidas contra la corrupción y la eliminación de gastos innecesarios. El Estado asumiría el mayor peso del ajuste antes de que recaiga sobre otros sectores. El 30% restante provendría principalmente de los ciudadanos con mayores ingresos; solo el 10% de la población más acomodada asumiría el 94% de los aportes de este componente, mientras que nueve de cada diez colombianos no se verían afectados por nuevas cargas tributarias.

En el plano social, se incluye la devolución anticipada del impuesto al valor agregado (IVA) para 19 millones de colombianos con menores ingresos, beneficiando a cerca del 38% de la población. Para el sector empresarial, la reforma propone aliviar la carga tributaria sobre micronegocios, pequeños empresarios y emprendedores. Asimismo, en salud, se plantea mejorar el acceso a medicamentos y garantizar el pago al personal médico, ya que el 90% de los colombianos, según Restrepo, no tendría acceso completo a medicamentos. El proyecto también incorpora medidas para endurecer sanciones contra contrabando y evasión fiscal, y la venta de activos públicos improductivos para reducir la deuda estatal. El vicepresidente invitó a Congreso y sociedad civil a dar un debate amplio, en medio de cuestionamientos sobre el endeudamiento y la sostenibilidad fiscal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propone la Ley de Rescate Económico frente a la deuda pública en Colombia?

La Ley de Rescate Económico, según el vicepresidente José Manuel Restrepo, busca enfrentar el aumento de la deuda pública que pasó de $800 billones a más de $1.200 billones en cuatro años, mediante un ajuste fiscal donde el Gobierno asume el 70% del esfuerzo. La propuesta incluye reducción de gastos estatales, venta de activos improductivos y mantener el pago de intereses controlado para evitar que siga creciendo la carga financiera sobre los recursos nacionales.

¿Cómo impactaría la devolución del IVA a los hogares con menores ingresos?

De acuerdo con la información oficial, la devolución anticipada del impuesto al valor agregado (IVA) beneficiaría a 19 millones de colombianos, enfatizando a los sectores de menores ingresos. Esta medida se plantea como un mecanismo para compensar el efecto de otras reformas, permitiendo que aproximadamente el 38% de la población vulnerable reciba recursos que hoy aportan por concepto de IVA, mejorando su poder adquisitivo y su bienestar económico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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