Por: El Espectador

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Cinco propuestas destinadas a modificar la Constitución fueron archivadas en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por la falta de quórum necesario para su discusión. Este desenlace coincide con una sesión marcada por la polémica, en la que la atención se centró en un proyecto impulsado para “fortalecer la protección constitucional de la vida humana desde la fecundación y reconocer al ser humano en gestación como sujeto de especial protección constitucional”. Según El Espectador, esta iniciativa fue presentada por congresistas de los partidos Salvación Nacional, Centro Democrático y Partido Conservador, quienes pretendían modificar el artículo 11 de la Constitución con el propósito de restringir el aborto.

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El ambiente de la sesión se tensó cuando la llamada “bancada provida”, liderada por la representante Carol Borda, defendió el proyecto ante la comisión. En respuesta, la bancada de oposición optó por retirarse del recinto para impedir el quórum reglamentario y bloquear el avance de la propuesta. De acuerdo con El Espectador, Julio César Triana, representante de Cambio Radical, criticó la jugada al señalar que, con esa estrategia, se habían truncado además tres proyectos más de su autoría.

No solamente la iniciativa de la bancada “provida” fue archivada; otros cuatro proyectos de acto legislativo quedaron en la misma situación. Entre ellos, el acto legislativo 130 de 2026, que pretendía otorgar a Villa de Leyva el estatus de distrito especial con carácter turístico, histórico y cultural. El acto 191 de 2026 buscaba que los congresistas no fueran reemplazados si se presentaba una falta absoluta en los últimos 30 días de su período. El 370 de 2026 proponía poner límites a la doble nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República, mientras que el 287 de 2026 pretendía establecer una circunscripción especial en la Cámara para potenciar la participación política campesina.

Los dos últimos proyectos, orientados al régimen de doble nacionalidad para candidatos presidenciales y la representación campesina, provenían de congresistas del Pacto Histórico. Ambos, al igual que los otros, debían superar su primer debate en la comisión en una fecha límite precisa para poder avanzar en el trámite legislativo, algo que finalmente no sucedió tras la retirada de la oposición y la consecuente falta de quórum. Estas decisiones, informadas por El Espectador, dejan en evidencia la fragilidad del consenso político en torno a temas constitucionales y las tácticas parlamentarias utilizadas para frenar reformas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se archivaron cinco proyectos de reforma constitucional en la Comisión Primera de la Cámara?

Los proyectos fueron archivados debido a la falta de quórum en la sesión, pues la oposición decidió retirarse, impidiendo la discusión y posible votación de las propuestas. Esta estrategia también afectó iniciativas de distintos partidos, como se reportó en El Espectador.

¿Qué incluían los proyectos hundidos, especialmente sobre la protección de la vida y la doble nacionalidad?

Según informó El Espectador, uno de los proyectos pretendía modificar el artículo 11 de la Constitución para reforzar la protección de la vida desde la fecundación, limitando así el aborto. Otro proyecto buscaba establecer límites a la doble nacionalidad para quienes aspiran a la Presidencia, y había iniciativas dirigidas a fortalecer la representación campesina y a crear distritos especiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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