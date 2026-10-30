Por: CENET

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El transporte aéreo en Colombia registró un comportamiento positivo durante los primeros nueve meses de 2026, según informó la Aeronáutica Civil. Entre enero y septiembre se movilizaron 44,1 millones de pasajeros a través de los aeropuertos del país, lo que representó un aumento del 4,2% respecto al mismo periodo de 2025. Este dato evidencia que el sector mantiene una tendencia de crecimiento, respaldada por los registros mensuales. Solo durante septiembre, el tráfico de viajeros ascendió a 4,7 millones, consolidando la recuperación y el impulso que ha caracterizado al transporte aéreo en el país durante este año.

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En cuanto al tráfico nacional, 25 millones de pasajeros viajaron en vuelos internos durante los primeros nueve meses de 2026, cifra que muestra un crecimiento del 4,4% frente al periodo equivalente del año anterior. Bogotá y Medellín se destacaron como las ciudades principales en la contribución al aumento en la cantidad de pasajeros, mientras que otras como Barranquilla, Montería y Bucaramanga también tuvieron aportes relevantes en esta tendencia, de acuerdo con la Aeronáutica Civil.

En el ámbito internacional, los aeropuertos colombianos movilizaron 19,1 millones de pasajeros entre enero y septiembre, experimentando un incremento del 3,9% respecto al mismo lapso de 2025. Este desempeño positivo no solo se limita al movimiento de personas, sino que también se extiende al transporte de carga y correo. En el periodo citado, se movilizaron 750.265 toneladas, lo que representó un crecimiento de 5,8% frente al año anterior. En septiembre, fueron transportadas 81.465 toneladas, un volumen similar al registrado en ese mismo mes en 2025.

El segmento internacional concentró la mayor parte de las actividades de carga, con 645.503 toneladas movilizadas, cifra que implicó un aumento del 6,6% y cerca de 40.000 toneladas adicionales. De acuerdo con la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil, factores como el comportamiento del mercado cambiario y la apreciación del peso frente al dólar influyeron positivamente en el transporte internacional de carga, sobre todo en lo relacionado con comercio electrónico y circulación de mercancías. En contraste, el mercado doméstico transportó 104.762 toneladas, con un aumento del 1%.

Por su parte, las operaciones regulares en los aeropuertos ascendieron a 646.802 durante el periodo analizado, un incremento del 6,8% respecto a 2025. De estas, 520.188 correspondieron a vuelos nacionales (8% de crecimiento) y 126.614 a internacionales (2,1% de incremento). En septiembre se registraron 70.033 operaciones, de las cuales 56.660 fueron nacionales y 13.373 internacionales. Los aeropuertos El Dorado, de Bogotá, y José María Córdova, de Rionegro, lideraron este crecimiento, de acuerdo con la Aeronáutica Civil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos pasajeros y toneladas de carga se movilizaron en Colombia durante 2026?

Durante los primeros nueve meses de 2026, se movilizaron 44,1 millones de pasajeros y 750.265 toneladas de carga y correo en los aeropuertos de Colombia, según datos de la Aeronáutica Civil. El tráfico de pasajeros mostró un crecimiento del 4,2% y el transporte de carga un aumento del 5,8%, evidenciando el buen momento del sector aéreo en el país.

¿Qué factores impulsaron el crecimiento del transporte aéreo en Colombia en 2026?

De acuerdo con la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil, el comportamiento favorable del mercado cambiario y la apreciación del peso frente al dólar fueron factores clave que impulsaron el desempeño del transporte internacional de carga en 2026, especialmente en actividades relacionadas con el comercio electrónico y la circulación de mercancías.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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