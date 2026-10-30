Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) oficializó, mediante la Resolución No. 1178 del 19 de octubre de 2026, la apertura de la convocatoria para el proceso ordinario y preferente de traslados de personal docente y directivo docente correspondiente al periodo 2026-2027. Con este anuncio, la entidad da cumplimiento a la Resolución 026789 del 2 de octubre de 2026, emitida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Según la información publicada por la SED, esta convocatoria se dirige a docentes y directivos docentes en propiedad, que pueden estar vinculados tanto al Distrito Capital de Bogotá como a otros entes territoriales. No obstante, para acceder a la reubicación laboral en el Distrito Capital, es indispensable acreditar que la solicitud obedece estrictamente a razones de salud relacionadas con el cónyuge, la pareja permanente o las hijas e hijos dependientes, conforme establece el Decreto 1075 de 2015.

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Este proceso cuenta además con un componente especial: el proceso preferente de traslados del colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, el cual se desarrolla de manera simultánea y complementaria al proceso ordinario de traslados de docentes y directivos docentes. Según la Resolución No. 1198 del 19 de octubre de 2026, se detallan los requisitos que deben cumplir los participantes, así como los criterios que se tendrán en cuenta para la inscripción y evaluación de las solicitudes. Además, en este documento se especifican el cronograma del proceso, los procedimientos aplicables y la documentación que los aspirantes deben aportar para gestionar el traslado. Estos parámetros buscan garantizar transparencia y claridad para quienes participan en la convocatoria.

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito, el periodo para realizar las inscripciones de las solicitudes estará abierto entre el 2 y el 13 de noviembre de 2026. En el portal institucional de la SED, los interesados encontrarán los anexos 1 y 2 de la Resolución No. 1178 del 19 de octubre de 2026 y sus eventuales modificaciones, donde se detallan todas las vacantes definitivas disponibles para la convocatoria. Toda esta información se gestiona con base en la información registrada en la base de datos de la Planta de Personal Docente y Directivo Docente de la SED, permitiendo así a los participantes consultar oportunidades y prepararse adecuadamente para este proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el proceso de traslados docentes de Bogotá 2026-2027?

Según la Resolución No. 1198 del 19 de octubre de 2026 de la Secretaría de Educación del Distrito, para participar en la convocatoria los docentes y directivos docentes en propiedad, vinculados al Distrito Capital o a otros entes territoriales, deben acreditar que la necesidad de traslado se debe exclusivamente a motivos de salud de su cónyuge, pareja permanente o hijos dependientes, conforme al Decreto 1075 de 2015, y cumplir con los requisitos de inscripción y la documentación requerida en la convocatoria.

¿Cuál es el cronograma del proceso ordinario y preferente de traslados docentes 2026?

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Educación del Distrito, el periodo de inscripción de solicitudes para el proceso ordinario y preferente de traslados estará abierto del 2 al 13 de noviembre de 2026, según el cronograma establecido dentro de la Resolución No. 1198 del 19 de octubre de 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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