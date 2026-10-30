Por: Caracol TV

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La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, mantiene habilitadas inscripciones para programas de formación destinados a personas mayores de 50 años. Esta convocatoria, según información publicada por Noticias Caracol, hace parte de la estrategia Talento +50, cuyo propósito es permitir que este segmento de la población acceda a capacitaciones relacionadas con las demandas actuales del mercado laboral. Dentro de las opciones se encuentran cursos orientados a mejorar la empleabilidad, aprender habilidades digitales y dar los primeros pasos en el aprendizaje del inglés.

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En la línea Experta +50, los cursos están enfocados en el desarrollo de competencias para la búsqueda de empleo, crecimiento profesional y manejo de recursos digitales. Esta oferta es desarrollada en alianza con la Universidad del Rosario y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La Universidad del Rosario propone cinco rutas de aprendizaje que abordan el bienestar, la confianza para buscar empleo, el uso de herramientas digitales para hallar oportunidades laborales, el fortalecimiento de la productividad profesional, las opciones laborales vinculadas con sostenibilidad ambiental y la adquisición de habilidades financieras aplicables en el entorno laboral. Por su parte, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ofrece alfabetización digital para quienes necesitan aprender o reforzar conocimientos básicos en entornos digitales.

La línea Experta Tech está dirigida a quienes quieren profundizar en tecnología y transformación digital. Existen cursos gratuitos de reconocidas empresas tecnológicas como IBM, Oracle y Amazon Web Services (AWS), así como de la Universidad Distrital. Los temas van desde los fundamentos digitales y la inteligencia artificial hasta la seguridad cibernética, el desarrollo de software y el análisis de datos. IBM aborda fundamentos digitales, elaboración de instrucciones para sistemas de inteligencia artificial, sostenibilidad tecnológica, seguridad, desarrollo web con Python y analítica de datos. Oracle cubre el liderazgo sénior en la nube, aprendizaje automático, desarrollo de aplicaciones y computación en la nube con Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Amazon Web Services complementa la oferta con cursos sobre inteligencia artificial.

Además, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas presenta cursos enfocados en comunicación y trabajo en equipo en internet, seguridad digital, elaboración de documentos accesibles, hojas de cálculo, videollamadas, edición de videos y búsqueda de información en la web. Otra alternativa es Yes, Bogotá, iniciativa con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que facilita cursos de inglés en niveles A1 y A2 para quienes desean iniciarse en el idioma o afianzar conocimientos básicos, cubriendo desde expresiones cotidianas hasta la producción y comprensión de mensajes simples.

Para inscribirse, los interesados deben diligenciar el formulario oficial de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y elegir la opción de capacitación más adecuada según sus intereses, revisando primero el contenido de cada programa disponible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en los cursos gratuitos de Talento +50 en Bogotá?

Hasta el momento, la información suministrada por Noticias Caracol indica que los principales requisitos para acceder a los cursos son tener más de 50 años y diligenciar el formulario dispuesto por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Se recomienda revisar el contenido de cada ruta antes de escoger la opción de interés. No se detallan otros requisitos adicionales en la convocatoria mencionada.

¿Qué significa alfabetización digital y por qué es importante para mayores de 50 años?

La alfabetización digital hace referencia al proceso de aprender o fortalecer conocimientos básicos necesarios para desenvolverse en entornos digitales, como el uso de internet, correo electrónico, herramientas de trabajo en línea y otros recursos tecnológicos. Según lo expuesto por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Noticias Caracol, esta formación es relevante para personas mayores de 50 años porque potencia sus oportunidades de desarrollo personal y profesional, permitiéndoles acceder más fácilmente a empleos y recursos actuales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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