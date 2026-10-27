Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Una oportunidad clave para quienes buscan empleo o desean un cambio laboral se abre en Cali con la realización de una nueva edición de la feria laboral 'Más Empleos'. Este evento, que contará con la participación de más de 50 empresas, tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre, desde las 8:30 hasta las 11:30 de la mañana, en el coliseo de Ciudad Córdoba 3A-3B, ubicado en la calle 50 con carrera 41D, en el oriente de la ciudad, según información publicada por Noticiero 90 Minutos.

Sigue a PULZO en Discover

La feria laboral pone a disposición de los asistentes más de 400 vacantes en diferentes áreas, incluyendo los sectores de comercio, gastronomía y áreas administrativas, entre otros. Este espacio no solo permite el contacto directo entre quienes buscan oportunidades y las compañías que requieren nuevo talento, sino que también está pensado para ofrecer orientación personalizada. Las personas podrán recibir asesoría para identificar cuáles opciones laborales se adecúan mejor a su perfil y a sus necesidades, de acuerdo con la información brindada por la organización del evento.

La convocatoria está abierta a personas mayores de edad, residentes tanto en Cali como en municipios cercanos, sin distinción de experiencia previa. Se invita a quienes están buscando su primer empleo, así como a quienes desean cambiar de trabajo o aspirar a mejores posiciones. Inclusive, empleados actualmente vinculados pueden participar si buscan explorar nuevas alternativas profesionales.

Entre las recomendaciones que comparten los organizadores está la de acudir con una hoja de vida actualizada, que contenga datos de contacto recientes y varias copias impresas. Es fundamental resaltar en la hoja de vida toda experiencia, conocimientos y habilidades relevantes para el tipo de vacantes disponibles. Otra sugerencia importante es presentar una imagen profesional y usar ropa cómoda, pensando en la jornada de recorridos por los stands de las diferentes empresas.

La feria 'Más Empleos' se realiza como parte de las políticas de empleabilidad que lidera la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, en colaboración con entidades como Comfenalco Valle Delagente, el Servicio Público de Empleo, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y Juntos por la Inclusión. Las empresas interesadas en participar y presentar sus oportunidades también pueden vincularse a través de la agencia de empleo de Comfenalco, reforzando así la apuesta por descubrir y fortalecer el talento local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es la feria laboral Más Empleos en Cali?

La feria Más Empleos está programada para el miércoles 4 de noviembre, entre las 8:30 y las 11:30 de la mañana. El lugar elegido es el coliseo de Ciudad Córdoba 3A-3B, ubicado en la calle 50 con carrera 41D, en el oriente de Cali, según confirmó Noticiero 90 Minutos.

¿Quiénes pueden inscribirse y qué deben llevar a la feria laboral en Cali?

La convocatoria es para mayores de edad residentes en Cali y municipios cercanos, sin importar si cuentan con experiencia previa. Los asistentes deben llevar su hoja de vida actualizada, con datos de contacto vigentes y varias copias, además de resaltar habilidades y conocimientos relevantes. La organización sugiere asistir con una presentación profesional y ropa cómoda para desplazarse en el interior del evento.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.