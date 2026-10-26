Por: Portal Bogotá

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La estrategia "Experta – Reconocer para Incluir", impulsada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) en colaboración con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y respaldada por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (ACNUR), abre nuevas posibilidades de empleo en Bogotá para población migrante, refugiada y víctima de desplazamiento, así como para residentes mayores de 18 años. El principal objetivo es oficializar los conocimientos y habilidades desarrollados a través de la experiencia laboral, permitiendo que quienes aspiran a un trabajo digno puedan respaldar sus capacidades ante el sector productivo, como señaló María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, citada por la SDDE.

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La convocatoria está orientada a quienes han residido en Bogotá y cuentan con experiencia en al menos uno de los once sectores productivos que han sido priorizados. Según la información disponible, los sectores donde se puede certificar la experiencia son servicio y ventas; alimentos y gastronomía; aseo y servicios generales; cuidado, bienestar y salud; residuos y economía circular; logística y distribución; textil y confección; metalmecánica; construcción; electricidad y telecomunicaciones; y gráfica, audiovisual y cultura. Cada sector incluye normas de competencia laboral definidas por el SENA para ajustarse a las particularidades de cada oficio.

La Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (ECCL), desarrollada por el SENA, es el proceso que otorga validez oficial a los conocimientos y habilidades adquiridos por medio de la práctica o el aprendizaje autónomo, sin exigir la realización de cursos formales previos. El valor de este proceso radica en que reconoce la experiencia, lo que facilita el acceso a mejores oportunidades y contribuye al desarrollo socioeconómico de Bogotá, tal como lo subraya Giovanni Lepri, representante de ACNUR en Colombia.

Para acceder a la certificación, los interesados deben diligenciar un formulario de inscripción disponible en el sitio web oficial, seleccionar el sector productivo y la norma de competencia acorde con su experiencia, adjuntar su documento de identidad y presentar las evaluaciones correspondientes del SENA: conocimiento, desempeño y entrega de producto, según los requerimientos de la norma. La certificación queda condicionada a los resultados obtenidos en dicho proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para certificar las competencias laborales en Bogotá según la estrategia Experta – Reconocer para Incluir?

El principal requisito para acceder a la certificación de competencias laborales es ser mayor de 18 años, residir en Bogotá y contar con experiencia en alguno de los once sectores priorizados. Además, es necesario diligenciar el formulario de inscripción, seleccionar la norma de competencia del SENA correspondiente al oficio desempeñado, adjuntar el documento de identidad y superar las evaluaciones establecidas por el SENA.

¿Qué pasos debe seguir una persona migrante para inscribirse a la certificación de competencias del SENA en Bogotá?

Una persona interesada en certificar su experiencia debe ingresar al formulario de inscripción de la estrategia "Experta – Reconocer para Incluir", seleccionar el sector productivo y la norma que más se ajuste a su experiencia, cargar el documento de identidad y someterse a las evaluaciones del SENA. La recomendación es consultar la sección de convocatorias en el sitio web de la SDDE para buscar información detallada sobre el proceso.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua