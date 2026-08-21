Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Después de más de una semana desde que ocurrió el grave terremoto que golpeó con fuerza a Pereira, Dosquebradas y otras regiones del país, los habitantes de Dosquebradas se enfrentan a retos que van mucho más allá de la emergencia inicial. Ahora la tarea fundamental consiste en sostener la ayuda humanitaria, pues el panorama revela la dimensión real y prolongada de la crisis. Así lo comunicó el alcalde Roberto Jiménez, quien, desde la bodega municipal ubicada en el sector de La Pradera —diagonal al colegio Santa Juana de Lestonac—, dialogó con El Diario del Otún para alertar sobre el riesgo de que la solidaridad ciudadana se debilite justo cuando más se necesita.

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Según explicó Jiménez, en los primeros días posteriores al desastre, la respuesta social fue abrumadora, con voluntarios y donaciones en cantidades significativas. Sin embargo, advierte que "ese fervor que se vivió en el temblor empieza a bajar" y que aún no se puede vislumbrar cuándo terminarán las necesidades. Enfatizó que mantener la ayuda activa no es opcional, sino una responsabilidad estatal y social: muchas familias lo perdieron todo y requieren apoyo constante.

La situación en la bodega de La Pradera refleja este delicado equilibrio. Aunque en días recientes se logró aumentar reservas —pasando de apenas 500 mercados a una mayor provisión gracias a gestos solidarios regionales y nacionales—, el alcalde subrayó que la percepción de que “la emergencia ya fue superada” puede ser peligrosa, puesto que las necesidades principales persisten.

El mandatario precisó que, si bien han recibido cargamentos de colchonetas de Rionegro y víveres desde Barranquilla y Tolima, lo que más se necesita hoy para los mercados duraderos son granos como frijol, lenteja y garbanzo; arroz; azúcar; panela; aceite vegetal y enlatados. Por ahora, hay suficiencia de agua embotellada y papel higiénico, por lo que la invitación es a enfocar las donaciones en productos esenciales de alimentación.

Los datos reportados por el Puesto de Mando Unificado (PMU) retratan la magnitud de la tragedia: 17.000 solicitudes de ayuda formalmente registradas, 10.000 viviendas colapsadas o gravemente dañadas —de las cuales cerca del 40 % se proyecta como pérdida total— y más de 250 personas heridas, con unas 40 bajo observación médica. Se estima en 3 billones de pesos el costo preliminar para reconstruir la infraestructura afectada. Según aseveró Jiménez, la devastación en Dosquebradas fue tan severa como en Pereira y obliga a combatir la indiferencia para garantizar la supervivencia de miles de ciudadanos desplazados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué productos son prioritarios para donar en Dosquebradas tras el terremoto?

De acuerdo con El Diario del Otún y el alcalde Roberto Jiménez, los productos más urgentes para donar actualmente son granos como frijol, lenteja y garbanzo; arroz; azúcar; panela; aceite vegetal y enlatados. Por el contrario, la bodega cuenta con suficiente agua embotellada y papel higiénico, por lo que la prioridad recae en aportar alimentos no perecederos y elementos para mercados duraderos.

¿Cuáles son las cifras oficiales de afectados y daños en Dosquebradas tras el sismo?

El Puesto de Mando Unificado (PMU) reporta que hay 17.000 personas oficialmente registradas como damnificadas, 10.000 viviendas colapsadas o gravemente dañadas y cerca del 40 % de esas viviendas son pérdida total. Además, 256 personas resultaron heridas el día del terremoto, manteniéndose alrededor de 40 bajo atención hospitalaria. El costo preliminar de reconstrucción fue estimado en 3 billones de pesos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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