Por: Noticiero 90 minutos

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El reciente terremoto que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto provocó una emergencia que dejó a muchas familias y negocios en una situación compleja. Ante este panorama, la Alcaldía Distrital comunicó el avance de una serie de medidas destinadas a aliviar las cargas económicas y simplificar los trámites para los damnificados. Según la información oficial compartida por la administración, estas iniciativas forman parte de la respuesta institucional que busca acompañar la recuperación tanto de viviendas como de actividades productivas impactadas por el movimiento sísmico.

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De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, uno de los principales ejes de solución tiene que ver con los alivios económicos aprobados por el Concejo Distrital. Entre estos beneficios destaca la posibilidad de exoneración del impuesto predial para los propietarios y poseedores de predios que resultaron colapsados o que deben ser demolidos. Para otros inmuebles, como aquellos que son aptos para ser reparados, las condiciones de apoyo varían y se ajustan según el nivel del daño registrado.

Las medidas no solo se limitan a las viviendas particulares, sino que incluyen también a los establecimientos comerciales y sectores económicos afectados. Entre los alivios financieros contemplados aparecen ajustes en el pago del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y la posibilidad de alivios en los intereses moratorios y otras obligaciones fiscales asociadas directamente al proceso de reconstrucción y la reactivación general de la economía local. Estas acciones buscan no solo asistir en el corto plazo a los afectados, sino sentar bases para una recuperación más sostenida de la ciudad en el mediano plazo.

En lo referente a la ayuda directa a las personas damnificadas, la Alcaldía Distrital estableció apoyos dirigidos a quienes quedaron sin vivienda o cuyos inmuebles fueron declarados no habitables. Para acceder a estos beneficios, es indispensable que los ciudadanos verifiquen su situación particular y cumplan con los requisitos establecidos, basados en los registros oficiales que maneja la administración.

La atención de las consecuencias del terremoto representa una prioridad para la administración municipal, que mantiene operativos diversos mecanismos orientados a acelerar la recuperación de los hogares y negocios damnificados, según reportó Noticiero 90 Minutos. Estas medidas institucionales pretenden facilitar los trámites para la población afectada y restablecer, en la medida de lo posible, su bienestar y la normalidad económica en la zona.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los alivios económicos tras el terremoto en Cali?

Para poder acceder a los beneficios económicos que la Alcaldía de Cali activó luego del terremoto, las personas interesadas deben cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades locales y aparecer en los registros oficiales de damnificados. Es crucial que cada afectado verifique su situación específica y consulte las condiciones particulares de cada programa ante las entidades responsables, conforme lo indicó la información proporcionada por Noticiero 90 Minutos.

¿Qué es el impuesto ICA y cómo afecta a los negocios tras el terremoto en Cali?

El Impuesto de Industria y Comercio, conocido como ICA, es una obligación fiscal local que deben asumir los establecimientos comerciales por el desarrollo de actividades económicas. Según lo reportado por Noticiero 90 Minutos, después del terremoto en Cali, se acordaron alivios con respecto al ICA para algunos sectores afectados, con el fin de facilitar la recuperación y reactivación económica de los negocios que sufrieron daños por la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.