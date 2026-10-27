Por: CENET

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Más de dos meses después del fuerte terremoto ocurrido el 10 de agosto, el impacto económico y social aún se siente. De acuerdo con el más reciente informe del sector asegurador, con corte al 23 de octubre, las compañías de seguros han desembolsado $1,08 billones en indemnizaciones dirigidas a personas, empresas y copropiedades que sufrieron daños por el sismo. Sin embargo, el proceso de reclamaciones sigue activo y las aseguradoras ya estiman que el valor total pendiente por tramitar supera los $7,1 billones.

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Según los datos reportados por el sector asegurador, hasta la fecha mencionada se habían reportado 102.370 avisos de siniestros provenientes de 519 municipios distribuidos en 31 departamentos de Colombia, lo que evidencia la extensión del daño causado por el movimiento telúrico. Los informes también señalan que el costo total de las reclamaciones consolida tanto los daños reportados hasta ahora como las reservas que las compañías de seguros han tenido que destinar para atender pagos próximos a ejecutarse.

En comparación con el balance presentado una semana antes, las indemnizaciones aumentaron en aproximadamente $163.770 millones, reflejando un incremento del 18%. Esta semana adicional también sumó 1.237 nuevos avisos de siniestro y el valor estimado de las reclamaciones pasó de $6,8 billones a $7,1 billones. Sin embargo, solo 26.915 siniestros, cerca del 26% del total, han recibido al menos un pago por parte de las aseguradoras hasta ahora.

La totalidad de los datos evidencia que las mayores afectaciones económicas se concentran en el suroccidente del país. Valle del Cauca reporta las reservas más altas, por $3,14 billones asociados a 41.947 avisos de siniestro, seguido por Risaralda, con $2,39 billones y 21.693 reclamaciones. Quindío y Caldas también presentan afectaciones importantes, con reservas que superan los $400.000 millones en cada caso.

A nivel municipal, Cali y Pereira encabezan las estimaciones de pérdidas aseguradas, aunque es Pereira la que lidera en desembolsos, con pagos por $362.297 millones entre 15.130 siniestros. Cali, Dosquebradas, Armenia y Manizales completan el listado de municipios con mayores pagos, cada uno con decenas de miles de millones ya desembolsados.

En cuanto a los tipos de cobertura, la mayor parte de los pagos han correspondido a pólizas de terremoto con cobertura de incendio, que alcanzan los $927.030 millones para 74.293 siniestros. Le siguen los seguros de hogar, las coberturas por lucro cesante, seguros de automóviles y pólizas de vida grupo.

Gustavo Morales, presidente ejecutivo de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), instó a los Consejos de Administración y administradores de edificios y conjuntos residenciales a mantener el contacto con las aseguradoras para agilizar los pagos. Morales enfatizó la importancia de entregar toda la información y cumplir con los requisitos para avanzar con los procesos de indemnización, recordando que propietarios, administradores y representantes pueden consultar el estado de sus reclamaciones y verificar los pasos pendientes con sus propias aseguradoras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero han pagado las aseguradoras en indemnizaciones tras el terremoto en Colombia?

Según el más reciente seguimiento del sector asegurador, hasta el 23 de octubre las aseguradoras habían desembolsado $1,08 billones en indemnizaciones a personas, empresas y copropiedades afectadas por el terremoto, aunque el valor total pendiente estimado supera los $7,1 billones.

¿Qué tipo de seguros recibieron más reclamaciones luego del sismo en Colombia?

La mayor parte de las reclamaciones y pagos corresponde a las pólizas de terremoto con cobertura de incendio, con 74.293 siniestros y $927.030 millones pagados, seguidos de los seguros de hogar, coberturas por lucro cesante, automóviles y pólizas de vida grupo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.