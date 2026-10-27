Por: Noticiero 90 minutos

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La empresa de servicios públicos de Cali, Emcali, anunció que este martes se llevarán a cabo trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto de varios sectores de la ciudad. Estas maniobras, según lo informado por Emcali, podrían provocar interrupciones temporales en el suministro de agua potable durante la jornada. La Gerencia de Acueducto será responsable de adelantar las tareas de reposición de válvulas y optimización de las redes, interviniendo en puntos específicos que han sido previamente identificados por la entidad.

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El principal objetivo de estas labores es garantizar la mejora en la prestación del servicio a largo plazo, aunque, como consecuencia inmediata, los habitantes de las zonas intervenidas deberán afrontar la suspensión del agua potable. La entidad precisó que los trabajos de mantenimiento se concentrarán en determinados barrios, como Alfonso Barberena. Puntualmente, en este sector las labores abarcarán la calle 33 F, desde la carrera 24 D hasta la carrera 27, así como en la carrera 25 hasta la carrera 26, entre la calle 33 G y la calle 33 E.

Además, en el barrio Bretaña, en la dirección carrera 28 # 10 A 133, Emcali tiene programada la suspensión del servicio de acuerdo con los procedimientos de optimización de la red. De acuerdo con la información entregada, los cierres del suministro de agua iniciarán a las 8:00 a.m. y se extenderán hasta las 9:00 p.m., periodo en el cual los usuarios de estas zonas deberán permanecer atentos y tomar precauciones.

La comunicación de Emcali ratifica la importancia de mantener informada a la comunidad sobre las labores programadas y los sectores impactados, donde tanto las maniobras técnicas como la reposición de equipos forman parte de un proceso que busca mejorar la infraestructura y optimizar la distribución del recurso. Finalmente, según la información publicada por Noticiero 90 Minutos, la realización de estos trabajos responde al compromiso de la empresa con la calidad y continuidad del servicio, reconociendo la necesidad de mantener la red en óptimo estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali estarán sin agua este martes por trabajos de Emcali?

Este martes, los barrios de Cali que experimentarán cortes de agua debido a trabajos de mantenimiento y optimización de redes por parte de Emcali son Alfonso Barberena y Bretaña. En Alfonso Barberena, los cortes estarán delimitados por la calle 33 F desde la carrera 24 D hasta la carrera 27, y la carrera 25 hasta la carrera 26, entre la calle 33 G y la calle 33 E. En Bretaña, se verá impactada la carrera 28 # 10 A 133, de acuerdo con la información de Emcali.

¿En qué horario se suspenderá el servicio de agua en los sectores afectados de Cali?

La suspensión programada del servicio de agua en los sectores mencionados por Emcali está prevista desde las 8:00 a.m. y se mantendrá hasta las 9:00 p.m. durante la jornada. Este periodo permitirá a la Gerencia de Acueducto ejecutar los trabajos de reposición de válvulas y optimización de las redes, con el fin de mejorar el servicio a los usuarios en el futuro.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.