Un paciente fue asesinado con arma de fuego dentro del hospital del municipio de Suárez, en el norte del Cauca, luego de que hombres armados ingresaran al centro asistencial para buscarlo. El homicidio ocurrió el 26 de octubre y provocó el rechazo de la Administración Municipal, que pidió garantías para el personal sanitario y los usuarios de los servicios de salud.

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la persecución habría comenzado durante la mañana, cuando varios hombres armados interceptaron una ambulancia que transportaba a un paciente. Los agresores preguntaron por Javier Antonio Delgado Carabalí, pero, al comprobar que no se encontraba en ese vehículo, permitieron que continuara su recorrido.

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Minutos después, la violencia se trasladó al hospital, donde los responsables localizaron al hombre y le dispararon. Las autoridades deberán establecer las circunstancias del homicidio y los motivos detrás del ataque.

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Según el relato de los hechos, hacia las 11:00 a. m. una ambulancia que realizaba un traslado médico prioritario fue detenida en una vía de Suárez por hombres armados. Los sujetos habrían amenazado a la tripulación con armas de fuego y revisado el compartimento donde se encontraba el paciente. Su propósito, presuntamente, era confirmar si trasladaban a Javier Antonio Delgado Carabalí.

Al no encontrarlo, los hombres dejaron que el vehículo sanitario siguiera su camino. Sin embargo, cerca de diez minutos después, otro grupo de sujetos armados habría ingresado al hospital municipal.

De acuerdo con la información suministrada sobre el caso, los hombres entraron por el acceso principal y avanzaron hacia las áreas de urgencias y observación, mientras trabajadores de la salud y pacientes se encontraban en el lugar.

Los atacantes habrían revisado diferentes espacios hasta ubicar a Delgado Carabalí, quien había ingresado al centro médico en busca de atención. Una vez identificado, el hombre recibió varios disparos a corta distancia y murió en el lugar. Después del ataque, los responsables escaparon y, hasta donde da cuenta la información disponible, no se han precisado públicamente las circunstancias de su huida.

El hecho encendió las alarmas por la vulneración de la seguridad dentro de una institución destinada a proteger la vida y atender a personas enfermas o heridas.

Tras lo ocurrido, la Administración Municipal de Suárez, encabezada por el alcalde César Lizardo Cerón, condenó el asesinato y pidió respeto por los centros asistenciales y la misión médica.

En un comunicado, la Alcaldía señaló: “La Administración Municipal de Suárez, Cauca, rechaza de manera contundente los hechos de violencia registrados este lunes en el municipio, que culminaron con el homicidio del señor Javier Antonio Delgado Carabalí al interior del hospital de Suárez, un espacio destinado a la atención, el cuidado y la protección de la vida”.

La administración local también advirtió sobre la gravedad de llevar hechos violentos a un hospital, donde se encontraban trabajadores sanitarios y ciudadanos que requerían atención.

La situación de seguridad también habría tenido consecuencias para la prestación de los servicios médicos. Según la información entregada, las directivas del hospital determinaron suspender temporalmente la consulta externa y restringir la atención de urgencias a los casos más críticos.

La decisión se habría tomado después del homicidio y de otro altercado violento reportado durante la madrugada. Además, se contempló la realización de reuniones extraordinarias para evaluar las condiciones de seguridad y buscar medidas que permitan proteger al personal y a los pacientes.

El ataque generó preocupación entre los trabajadores de la salud por la falta de garantías para desarrollar sus labores en medio de hechos violentos.

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El asesinato de Delgado Carabalí también abrió cuestionamientos sobre la protección de la misión médica y el respeto por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que contempla garantías especiales para el personal sanitario, los establecimientos de salud y las actividades médicas en contextos de conflicto armado.

La Fiscalía General de la Nación adelanta las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás del homicidio. Por ahora, los móviles del crimen no están establecidos públicamente.

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