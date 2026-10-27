Por: Blu Radio

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Una masacre en el departamento del Huila dejó seis personas asesinadas en la vereda La Palma, zona rural del municipio de Suaza. De acuerdo con la información preliminar, los hechos estarían relacionados con presuntas exigencias extorsivas.

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Según las primeras versiones, cinco de las víctimas tendrían relación con posibles intimidaciones y exigencias económicas ilegales. Las circunstancias exactas de los asesinatos son materia de investigación por parte de las autoridades.

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La sexta víctima sería un habitante de la comunidad que murió en medio de un cruce de disparos. Por ahora, se busca establecer cómo ocurrieron los hechos y las circunstancias en las que el hombre quedó involucrado en el ataque.

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Durante la masacre en Suaza, una camioneta en la que se movilizaban cinco de los fallecidos fue incinerada. Este hecho hace parte de los elementos que deberán ser analizados por los investigadores para esclarecer lo ocurrido.

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