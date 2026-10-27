Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y exintegrante de la Policía Nacional, ha generado gran conmoción en Norte de Santander y mantiene en alerta a las autoridades. Castellanos fue atacado a tiros el lunes 26 de octubre de 2026 en el Anillo Vial Occidental, mientras se desplazaba junto a su hijo. La particularidad de este caso es que, al momento del crimen, Castellanos no contaba con su esquema de escoltas, ya que circunstancias familiares relacionadas con la hospitalización de su hermano explicaron que él viajara en avión y su personal de seguridad lo hiciera por carretera. Este detalle resulta relevante a la hora de entender la vulnerabilidad que presentaba el exfuncionario en instantes previos al ataque, de acuerdo con las declaraciones de George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander.

Sigue a PULZO en Discover

El desarrollo de los hechos, narrado por Quintero, señala que una motocicleta se acercó al vehículo en que se movilizaba Castellanos y lo golpeó. Al descender de la camioneta, presumiblemente para hablar con el motociclista, este último desenfundó un arma de fuego y disparó varias veces. Su hijo logró salir ileso del atentado. Esta modalidad apunta a una acción precisa y repentina, en un corredor vial identificado por la Secretaría de Seguridad como un lugar de tramos oscuros y rápidos, lo que podría haber facilitado la huida de los agresores y las complicaciones para una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

Tras el crimen, se desencadenó una intensa investigación para determinar si los responsables realizaron un seguimiento previo a Castellanos y establecer si el ataque fue premeditado o se trató de una acción espontánea. Aunque Quintero no confirmó reportes de amenazas recientes contra Castellanos, indicó que las hipótesis apuntan a la posible planeación del asesinato, asunto que deberá ser esclarecido mediante la labor de los organismos judiciales competentes. En respuesta a la gravedad del caso, la Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta $50 millones dirigida a quienes proporcionen información que conduzca a la identificación de los autores materiales o intelectuales del homicidio. Por ahora, las investigaciones están en curso, buscando reconstruir el contexto y esclarecer los móviles que condujeron al homicidio del exfuncionario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fueron las circunstancias del asesinato de Miguel Castellanos en Cúcuta?

El asesinato ocurrió el lunes 26 de octubre de 2026 en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta, cuando Miguel Castellanos se desplazaba en compañía de su hijo y sin escoltas, debido a un viaje familiar relacionado con la hospitalización de su hermano. Según autoridades como George Quintero, el ataque fue perpetrado por un motociclista que, tras provocar que Castellanos descendiera de su vehículo, le disparó en varias ocasiones antes de darse a la fuga.

¿Se sabe si el asesinato de Miguel Castellanos fue premeditado o por qué no tenía escoltas?

Las investigaciones buscan establecer si hubo seguimiento previo y si el ataque fue planeado, ya que Castellanos no estaba acompañado por su esquema de seguridad, pues mientras viajaba en avión para acompañar a su hermano, los escoltas se desplazaban por carretera. Aunque no hay confirmación de amenazas recientes, las autoridades no descartan que existiera una acción premeditada y siguen recabando pruebas para esclarecer el suceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.