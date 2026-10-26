Por: Noticiero 90 minutos

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Un total de 3.500 deportistas participaron en la carrera Aguablanca Run 5K, una competencia que reunió a habitantes y aficionados al running en las calles de la comuna 21 del oriente de Cali. De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Cali y citada por Noticiero 90 Minutos, el evento hizo parte del cronograma de carreras del semestre, impulsado por la administración distrital como una estrategia para promover la actividad física y brindar a los ciudadanos espacios seguros para disfrutar de la ciudad a través del deporte.

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La jornada se caracterizó por la destacada organización y las medidas de seguridad implementadas para el desarrollo del recorrido. Los participantes no solo reconocieron el esfuerzo de los organizadores, sino que resaltaron la importancia de iniciativas como la Aguablanca Run 5K para incentivar el deporte, especialmente entre las nuevas generaciones. Kevin Rodríguez, uno de los corredores, expresó: “Gracias a la Secretaría por este ambiente, estas carreras que lo motivan mucho a incentivar el deporte a los jóvenes también. La verdad me gustó demasiado, excelente las calles seguras, cómo estaba organizada la división de las calles, todo excelente”. Este testimonio evidencia la percepción positiva de quienes vivieron la experiencia, subrayando el valor de contar con una logística que garantice el bienestar de los asistentes durante la competencia.

La competencia sirvió como punto de encuentro para los aficionados al running, que compartieron una jornada de actividad física y esparcimiento en el sector. Según los datos proporcionados por la Alcaldía de Cali, la participación masiva buscó acercar el deporte a los habitantes del oriente de la ciudad, fomentando hábitos de vida activa y saludable. La posibilidad de recorrer la comuna 21 de manera segura y organizada permitió que los participantes valoraran el espacio y reforzaran el significado de contar con escenarios apropiados para la práctica deportiva.

En definitiva, la Aguablanca Run 5K se consolidó como un ejemplo de cómo el deporte puede ser una herramienta para el fortalecimiento del tejido social y la transformación de los barrios a través de actividades recreativas dirigidas a toda la comunidad.

¿Cuál fue el objetivo principal de la Aguablanca Run 5K en Cali?

El propósito central de la Aguablanca Run 5K fue impulsar la actividad física, promover el deporte entre los habitantes del oriente de Cali y facilitar escenarios seguros para que la ciudadanía disfrute y se apropie del espacio público mediante el running.

¿Por qué los participantes destacaron la organización y seguridad de la carrera Aguablanca Run 5K?

Los asistentes resaltaron la excelente organización y las condiciones de seguridad de la competencia, ya que la logística permitió carreras en calles seguras y una adecuada división del recorrido, lo que hizo posible que la jornada se viviera en un ambiente controlado y favorable para todos los corredores, según recogió Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.