Por: Noticiero 90 minutos

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El Giro de Rigo 2026, en su edición denominada La Sucursal, llegará este domingo 1 de noviembre al Valle del Cauca, posicionándose como un destacado evento de ciclismo recreativo que congregará a miles de apasionados por este deporte. De acuerdo con información divulgada por la organización y recogida por Noticiero 90 Minutos, se anticipan amplias restricciones y cierres viales tanto en Cali como en diferentes municipios del departamento, con el objetivo de proteger a los ciclistas y garantizar el orden en la movilidad.

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En la capital del Valle, los cierres serán escalonados y estarán alineados con los trayectos definidos para los retos Salsa y Caña, las dos rutas principales del certamen. La afectación en Cali arranca la noche del sábado 31 de octubre con el cierre de la avenida 2 Norte, entre la calle 23A Norte y la calle 10 Norte, a la altura del Monumento la Trompeta, desde las 7:00 p. m. hasta las 9:30 a. m. del domingo. Además, el domingo, entre las 5:30 a. m. y las 8:30 a. m., se procederá al cierre total de las avenidas 2, 1 y 4 Norte – vía al mar, desde el Monumento de la Trompeta Niche hasta el Monumento María Mulata, conforme lo establece la organización del evento.

En el resto del departamento, el Reto Salsa contempla cierres notables en corredores clave. Entre ellos, la vía al mar Cali–Dagua–Loboguerrero estará cerrada de 4:30 a. m. a 10:00 a. m.; el tramo Loboguerrero–Mediacanoa, de 6:00 a. m. a 2:00 p. m.; Madroñal–Calima-El Darién y Calima-El Darién–Puente Tierra desde las 8:00 a. m., y el tramo Mediacanoa–Yumbo, hasta las 4:00 p. m. Para el Reto Caña, circularán restricciones en el cruce Ruta 1901 Bitaco–La Cumbre entre las 4:30 a. m. y las 11:00 a. m.; La Cumbre–Yumbo desde las 7:00 a. m. y la carrera 5 de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Como medida preventiva, la organización instó a la ciudadanía, comerciantes y transportadores a programar sus desplazamientos anticipadamente, consultar los horarios exactos de cierre y a seguir las rutas alternas dispuestas por las autoridades. Recomiendan evitar el estacionamiento de vehículos en los corredores designados para el evento y prestar atención a las indicaciones del personal encargado de la logística, reincidiendo en la necesidad de compartir la información para evitar inconvenientes en la movilidad.

Fuente: Noticiero 90 Minutos.

¿Cuáles son los horarios y sectores afectados por los cierres viales del Giro de Rigo 2026 en Cali?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, Cali experimentará cierres viales escalonados iniciando el sábado 31 de octubre a las 7:00 p. m. en la avenida 2 Norte, hasta las 9:30 a. m. del domingo 1 de noviembre. Además, el domingo, la restricción será total entre las 5:30 a. m. y las 8:30 a. m., impactando las avenidas 2, 1 y 4 Norte, en la vía al mar del Monumento Trompeta Niche al Monumento María Mulata.

¿En qué municipios del Valle del Cauca habrá restricciones de movilidad por el Giro de Rigo 2026?

Según la organización citada por Noticiero 90 Minutos, los cierres afectarán corredores que conectan Cali, Dagua, Calima-El Darién, Yotoco, Yumbo y La Cumbre, con horarios específicos para cada tramo. Estas medidas buscan facilitar el desarrollo de los retos Salsa y Caña, e incluyen rutas alternas para los afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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