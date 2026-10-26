Medellín fue escenario este domingo 25 de octubre de una jornada de atletismo en la que las diferencias entre los primeros competidores fueron mínimas. La segunda edición de la Asics Golden Run 2026 reunió a más de 2.000 corredores en las distancias de 10 y 21 kilómetros, con varias categorías que se definieron por apenas unos segundos.

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Uno de los desenlaces más ajustados se presentó en los 10K femeninos, donde Angie Nocua se quedó con el primer lugar tras registrar un tiempo de 34 minutos y 53 segundos. Alexandra Aldana terminó segunda con 34:56, apenas tres segundos después de la ganadora. Ana Julieth Nieto Gómez completó el podio con 35:27.

La competencia masculina de esta misma distancia también tuvo una definición cerrada. Frank Durán cruzó la meta en 30 minutos y 58 segundos, mientras que Javier Romero ocupó la segunda posición con 31:02, una diferencia de cuatro segundos. Sebastián Ramírez Rodríguez terminó tercero con un registro de 31:36.

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Los 21K también tuvieron una disputa cerrada

En la media maratón masculina, Wilmer Chávez se llevó la victoria con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 27 segundos. Andrés Felipe Martínez llegó en la segunda posición con 1:06:38, a solo 11 segundos del ganador. Edisson Bernal ocupó el tercer puesto con 1:06:43, cinco segundos después de Martínez.

La categoría femenina de los 21 kilómetros tuvo como vencedora a Kellys Yesenia Arias Figueroa, quien completó el recorrido en 1 hora, 14 minutos y 32 segundos. Mildrey Johana Echavarría Espinosa fue segunda con 1:15:54, mientras que Carolina Tabares Guerrero terminó tercera con 1:17:43.

Los resultados dejaron diferencias cortas en tres de las cuatro categorías disputadas, especialmente en los 10K, donde los primeros lugares masculinos y femeninos se definieron por cuatro y tres segundos, respectivamente.

La jornada se desarrolló en Medellín como parte de una competencia que celebró su segunda edición en la ciudad. De acuerdo con la organización, la prueba superó los 2.000 participantes y agotó sus cupos, con corredores aficionados y atletas de alto rendimiento en las dos distancias.

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La carrera reunió así a competidores de distintos niveles, en una jornada en la que los tiempos de llegada marcaron la diferencia entre quienes ocuparon los primeros puestos de cada categoría.

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