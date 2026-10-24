Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El Comité Proliga de Baloncesto del Tolima ha convocado de manera oficial a una Asamblea General Extraordinaria que se realizará el 7 de noviembre de 2026 en la ciudad de Ibagué. Esta convocatoria, según la Resolución No. 015 del 21 de octubre, tiene como finalidad definir los órganos de administración, control y disciplina de la Liga de Baloncesto del Tolima, conocida como LIBASTOL. El anuncio fue publicado junto con la adopción del censo definitivo de clubes que podrán intervenir con voz y voto en la reunión, lo que muestra el interés de la organización por garantizar una representación democrática y ordenada en su proceso de reorganización institucional.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información divulgada por el Comité Proliga, esta asamblea forma parte del proceso de normalización administrativa y financiera que la organización deportiva viene adelantando. La cita se desarrollará a las 8:30 a. m. en el auditorio del SENA Regional Tolima, ubicado en la transversal 1 No. 44-244, con el ingreso dispuesto por el parqueadero de la sede. Allí participarán los clubes deportivos incluidos en el censo definitivo, el cual está compuesto por 14 organizaciones habilitadas, entre antiguas y nuevas afiliaciones.

El documento oficial detalla que K-Imanes y Santa Teresa figuran como clubes históricos y a paz y salvo, mientras que los otros 12, entre los que se destacan Bulls, AS Guerreros, San Isidoro, Avalon, Provincia, Lions School Ibagué, Golden Lions Caciques Ibagué, Orgullo Pijao, Vikingos, Rhinos, Leopardos y Freestyle, son nuevas afiliaciones con resoluciones expedidas pocos días antes de la convocatoria, entre el 16 y el 19 de octubre de 2026. Este listado, según la resolución, representa el universo de clubes con derechos a intervenir y votar en la asamblea de LIBASTOL.

Para que los clubes puedan participar efectivamente, los representantes legales o delegados deberán acreditar su calidad a más tardar el 3 de noviembre de 2026. El procedimiento exige el envío de la credencial de delegatorio, poder de representación en formato oficial, copia de cédula y la resolución vigente de reconocimiento deportivo, todos mediante correo electrónico dirigido a la dirección oficial del comité. El Comité Proliga también indicó que la resolución se encuentra disponible en sus canales de comunicación, buscando facilitar el acceso y la transparencia en el proceso. Así, la Asamblea General Extraordinaria del 7 de noviembre definirá el rumbo administrativo y disciplinario del baloncesto organizado en el Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para que los clubes participen en la asamblea de la Liga de Baloncesto del Tolima?

Para participar y ejercer su derecho a voz y voto en la asamblea de la Liga de Baloncesto del Tolima (LIBASTOL), los clubes habilitados deben acreditar a sus representantes legales o delegados hasta el 3 de noviembre de 2026. Es necesario enviar al correo oficial del Comité Proliga la credencial de delegatorio y el poder de representación en el formato oficial, así como copia de la cédula de ciudadanía y la resolución vigente de reconocimiento deportivo. De este modo se asegura que solo clubes reconocidos y debidamente representados participen en la elección de los órganos de administración, control y disciplina.

¿Qué clubes pueden votar en la asamblea de LIBASTOL y cuáles son sus categorías?

De acuerdo con la Resolución No. 015 del Comité Proliga, el censo definitivo habilita a 14 clubes con derecho a voz y voto en la asamblea. Entre ellos, K-Imanes y Santa Teresa son clubes históricos a paz y salvo, mientras que los otros 12 corresponden a nuevas afiliaciones avaladas por resoluciones recientes. Esta clasificación asegura transparencia y orden en la toma de decisiones sobre el futuro administrativo y deportivo de la Liga de Baloncesto del Tolima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.