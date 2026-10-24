Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una creciente repentina generó una emergencia el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Cañón del Combeima, una zona rural ubicada en Ibagué. Este suceso alarmó a la comunidad, pues la fuerza del agua destruyó tres viviendas y puso en riesgo a numerosos habitantes. Según los informes entregados por los organismos de socorro, a pesar del impacto sobre las infraestructuras, no se registraron pérdidas humanas, lo que alivió en cierto modo la angustia provocada por el evento.

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La emergencia se presentó cerca del corregimiento de Villa Restrepo, donde el caudal de la quebrada El Secreto aumentó de manera súbita. Esta creciente trajo graves consecuencias en el sector, al punto de causar preocupación entre los residentes, quienes temen por la posibilidad de que se repitan episodios similares. El reporte preliminar confirmó que tres viviendas sufrieron destrucción total debido a la fuerza de la corriente. Aunque no hubo muertes, las familias que lo perdieron todo requieren atención urgente mientras las autoridades avanzan en la inspección de daños y evalúan las verdaderas necesidades de los damnificados.

De acuerdo con la información oficial, al lugar llegaron rápidamente organismos de socorro para enfrentar la emergencia. Entre ellos se destacaron 12 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, así como personal de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo e integrantes de la entidad Ibagué Limpia. Todos han unido esfuerzos dirigidos a remover los restos de lo que antes fueron viviendas y a atender tanto física como emocionalmente a las personas afectadas.

Además de las afectaciones a las viviendas, la fuerza del agua ocasionó el cierre temporal de la vía que conecta Pastales y Villa Restrepo, una arteria esencial para la movilidad en el sector rural de Ibagué. Sin embargo, el corredor fue habilitado de nuevo después de que la emergencia se consideró controlada. Las autoridades insisten en que la comunidad debe mantenerse atenta y seguir al pie de la letra las recomendaciones oficiales, ya que existe riesgo de futuras crecientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué daños dejó la creciente en el Cañón del Combeima en 2026?

La creciente repentina en el Cañón del Combeima destruyó tres viviendas y provocó daños importantes en el corregimiento de Villa Restrepo. A pesar de la intensidad del evento, según los organismos de socorro, no se reportaron víctimas mortales. Las familias afectadas requieren asistencia inmediata y se está evaluando con detalle el alcance de los daños materiales.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades tras la emergencia en el Cañón del Combeima?

Después de controlar parcialmente la emergencia y habilitar la vía entre Pastales y Villa Restrepo, las autoridades de Ibagué insistieron en la importancia de que la comunidad siga las indicaciones oficiales. Se destaca la recomendación de estar atentos ante posibles nuevas crecientes y de no exponerse innecesariamente en zonas de riesgo mientras continúan las labores de remoción y atención a los damnificados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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