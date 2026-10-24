Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La comunidad de Ibagué, especialmente quienes practican deportes extremos como el parapente, se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Stiven Castillo este viernes 23 de octubre. Castillo sufrió un accidente mientras practicaba parapente en la capital tolimense, una actividad que apasionaba profundamente al joven. De acuerdo con la información disponible, el incidente ocurrió durante uno de sus vuelos y, aunque fue atendido tras la emergencia, horas más tarde se confirmó su deceso.

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El hecho resonó en el círculo cercano de Castillo y en la comunidad parapentista local, donde rápidamente comenzaron a circular mensajes de condolencia y solidaridad. De acuerdo con los mensajes recogidos tras la noticia, amigos, familiares y compañeros de vuelo han recordado con afecto los momentos que compartieron y la pasión que él sentía por volar en los cielos de Ibagué.

Sin embargo, pese a la repercusión que tuvo el accidente, hasta el momento no se conocen detalles precisos sobre las causas que condujeron a la emergencia. Según lo divulgado, no hay información confirmada acerca de las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro ni sobre el estado técnico de los equipos utilizados en el vuelo. De momento, se espera que sean las autoridades o fuentes oficiales las que entreguen explicaciones detalladas para esclarecer la situación. Esto ha incrementado la incertidumbre entre quienes buscan comprender cómo se desarrollaron los hechos aquel día.

La tragedia ha motivado numerosas muestras de solidaridad para los familiares y allegados del joven, quienes afrontan la dolorosa pérdida en medio de la conmoción que causó este accidente en la región. Mientras se espera el pronunciamiento de los organismos competentes sobre el caso, la comunidad se ha centrado en rendir homenaje a la memoria de Stiven Castillo y en sostener a sus seres queridos en este difícil momento. Toda la información aquí presentada ha sido tomada de lo divulgado en la prensa local y los testimonios compartidos tras el fallecimiento de Castillo, sin detalles adicionales confirmados por fuentes oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las circunstancias del accidente de parapente en Ibagué que causó la muerte de Stiven Castillo?

Hasta el momento, no existen detalles confirmados sobre la forma exacta en que se produjo el accidente de parapente que cobró la vida de Stiven Castillo en Ibagué. Según la información divulgada, no se han dado a conocer las causas del siniestro ni las condiciones en las que sucedieron los hechos, a la espera de que sean las autoridades quienes entreguen información oficial y esclarecedora.

¿Cómo ha reaccionado la comunidad parapentista de Tolima tras la muerte de Stiven Castillo?

La muerte de Stiven Castillo ha generado un fuerte impacto en sus allegados y en la comunidad de parapentistas de Tolima, quienes han expresado su tristeza y solidaridad a través de distintos mensajes. Los recuerdos sobre su pasión por el vuelo han marcado las muestras de apoyo y condolencias dirigidas a su familia, mientras se esperan detalles que aclaren lo sucedido en este lamentable accidente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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