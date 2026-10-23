Por: Noticiero 90 minutos

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Calima-El Darién vivirá este domingo la llegada de cerca de 700 corredores, quienes participarán en la tercera edición del Reto del Duende, un evento que trasciende el ámbito deportivo para convertirse en un motor de dinamización económica en esta zona del Valle del Cauca. Según información de Noticiero 90 Minutos, esta competencia integra la pasión por el deporte de montaña con el entorno natural y la colaboración cercana de las comunidades rurales del municipio.

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El evento tiene como propósito principal impulsar la economía local. Los recorridos de la carrera atraviesan sectores rurales y cuentan con la participación clave de habitantes de al menos cuatro veredas (pequeñas comunidades rurales), quienes no solo conocen a profundidad los caminos de la zona, sino que también acompañan a los corredores y brindan alimentos, frutas y diversos servicios. De acuerdo con la organización del Reto del Duende, esta alianza comunitaria se fortaleció mucho más después del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, cuando la emergencia motivó a sus habitantes a trabajar conjuntamente en la reactivación económica de su territorio. La acogida brindada por las comunidades a los organizadores ha permitido que la competencia se consolide como una oportunidad real para dinamizar la economía rural.

Para esta edición, el Reto del Duende apuesta por la inclusión de deportistas de diferentes niveles de preparación a través de tres rutas: 8 kilómetros, 15 kilómetros y 25 kilómetros. La distancia de 8K está destinada a quienes buscan una experiencia recreativa y de conexión con el paisaje, mientras que la de 15K representa un reto mayor por la presencia de pendientes a lo largo del recorrido. Finalmente, los 25 kilómetros son pensados como el máximo desafío físico, al atraer corredores provenientes de diferentes ciudades del Valle del Cauca y otras regiones colombianas.

Adicionalmente, el evento contará con una categoría élite organizada por Tri-Running, en la cual los participantes podrán sumar puntos para acceder a competencias internacionales. Según la organización, estos resultados pueden ser esenciales en los procesos clasificatorios hacia pruebas reconocidas en Europa, como el Mont Blanc en Francia. Así, el Reto del Duende no solo impulsa el deporte y la economía regional, sino que proyecta a Calima-El Darién en escenarios globales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tiene el Reto del Duende en la economía local de Calima-El Darién?

El Reto del Duende ha fortalecido el trabajo conjunto entre corredores y comunidades rurales, permitiendo que los habitantes de veredas no solo acompañen el recorrido, sino que ofrezcan productos y servicios durante el evento. Esta dinámica, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos, se consolidó como oportunidad económica, especialmente tras el terremoto del 10 de agosto, apoyando la reactivación financiera del territorio.

¿Cómo se clasifican las distancias y niveles de dificultad en el Reto del Duende?

La competencia cuenta con tres distancias: 8K, 15K y 25K. La ruta de 8 kilómetros busca ser accesible y recreativa, la de 15 kilómetros exige mayor preparación física por las pendientes, y la de 25K representa el reto principal para corredores de mayor nivel. Según la organización, esta estructura permite la participación de deportistas con diferentes niveles de experiencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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